AMSS UPOZORAVA: Pojačan intenzitet saobraćaja na putevima nakon novogodišnjih praznika

Putevi Srbije savetuju maksimalan oprez pri vožnji i mole učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja.

Poslednji neradni dan novogodišnjeg praznika doneće pojačan saobraćaj na autoputevima, naplatnim rampama, pojedinim graničnim prelazima i prilazima većih gradova, kao i na putevima koji vode sa skijališta, vikend naselja i ostalih omiljenih destinacija na kojima građani provode praznične slobodne dane, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije,

Lepo vreme za ovo doba godine sem lakše vožnje i dobre prohodnosti puteva, donosi i pojačan saobraćaj, karakterističan po češćim zastojima, usporenom vožnjom i saobraćajnim nezgodama, zbog toga danas, a posebno u popodnevnim satima, prilagodite način vožnje većem broju vozila, savetuje Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na auto-putu E-75, od petlje Doljevac do Grdelice, magla smanjuje vidljivost na samo 30 metara, a na deonici od petlje Grdelica do GP RSM/SRB vidljivost je smanjena na 30 do 50 metara, saopštilo je jutros JP "Putevi Srbije".

Na auto-putu E-80, od petlje Trupale do petlje Bela Palanka, vidljivost je zbog magle smanjena na 30 do 50 metara.

Autor: