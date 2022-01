KAKO ĆEMO PUTOVATI U 2022.? Ove godine stižu NOVA PRAVILA za putovanja u EU, ali će sve ipak zavisiti od - KORONE!

U 2021. godini srpski turisti su se više bavili prikupljanjem neophodnih kovid papira i informacija u koje zemlje mogu da putuju, nego izborom same destinacije, hotelskog ili apartmanskog smeštaja, mogućih izleta...

Dok se svetom širi novi soj virusa korona, i putnici i turistički radnici nadaju se da će 2022. godina biti bolja i opuštenija, jer su ljudi navikli na mere i uslove koje diriguje pandemija.

Za sada je izvesno da će sledeće godine biti uveden sistem instant viza ili dozvola za putovanje u Evropsku uniju, kovid pasoši će važiti devet meseci od druge primljene doze, a Grci su, barem privremeno, uveli i obavezan PCR test.

Instant vize

Izvesno je da će, ako ne dođe do veleobrta u poslednji čas, dozvola, instant viza ili taksa biti potrebna građanima Srbije koji budu putovali u EU od sredine naredne godine, uz sva ostala standardna dokumenta.

Kako je saopšteno iz Brisela, Evropski sistem za putovanja bi trebalo od 2022. da bude operativan i putnici iz više od 60 zemalja, koji su do sada ulazili slobodno u Šengen zonu, moraće da apliciraju za putno odobrenje pre polaska.

Ova praksa već postoji u SAD, Kanadi i Australiji, a ideja je potekla 2016. godine. Sistem je trebalo da proradi još ove godine, ali je pandemija odložila njegovu primenu.

Prema najavi, biće "lak, brz i jednostavan, obuhvatiće turiste, poslovne ljude i druge putnike". U aplikaciji će morati da se navedu lični podaci, podaci o pasošu, zemlja u koju se putuje, podaci o kriminalnom dosijeu ako postoji, boravak u ratnim područjima, zabrane posete određenim zemljama. Podnosioci zahteva, stari od 18 do 70 godina, uslugu će plaćati sedam evra. Za maloletnike će biti besplatna, a zahtev će slati roditelji. Na mejl će stići odgovor o prihvatanju zahteva. U slučaju odbijanja stići će obrazloženje, a moguće je i ulaganje žalbe.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta), kaže za "Blic" da se o ovim taksama još uvek puno priča, ali konačna odluka kada će sistem stupiti na snagu nije doneta.

- Bilo je priče da će sistem stupiti na snagu u martu ili aprilu 2022. Postojao bi centralni registar, cena bi trebalo da bude od pet do sedam evra i neophodno bi bilo da kada se putuje prvi put u zemlje EU uradi prijava elektronski. Time se dobija mogućnost putovanja narednih nekoliko godina. Ne bi moralo svaki put slati zahtev, već samo prvi put. To je zamišljeni model kojim bi se kontrolisalo kretanje i imali podaci o onima koji ulaze i izlaze iz EU – kaže Seničić i dodaje da ne misli da će to opteretiti ljude jer se radi o jednokratnoj obavezi za par godina.

Kovid pasoši i pravila



Evropska komisija usvojila je pre nekoliko nedelja pravilo kojim se period važenja sertifikata o vakcinaciji ograničava na devet meseci, odnosno 270 dana od pune vakcinacije. Istovremeno, usvojena su i pravila o koordiniranju sertifikata kako bi se razlikovali dokazi o primljenoj primarnoj vakcinaciji od onih koji se odnose na buster doze.

- Korak da revakcina važi devet meseci nije jasan, jer se ne zna da li se odnosi na svaku aktivnu vakcinu bez obzira na to da li je revakcina ili buster. To mora da se razjasni, a imamo i problem sa neprihvatanjem određenih vakcina u zemljama EU. Na sreću, to se ne dešava u nama zanimljivim turističkim zemljama u letnjoj sezoni, jer Grčka, Španija, Italija uglavnom prihvataju sve vakcine. Veći je problem sada sa „sputnjikom“ nego sa "sinofarmom", jer ga najveći broj zemalja EU prihvata, ali se nadamo da će se taj problem rešiti na teritoriji cele EU - kaže Seničić.

PCR za Grčku



Od pre desetak dana za ulazak u Grčku pa sve do 10. januara 2022. obavezan je negativan PCR test ne stariji od 72 časa ili antigenski test, ne stariji od 24 sata. Iz Jute poručuju da putovanja najviše komplikuju protokoli, jer "ne znaju šta da očekuju za narednu godinu".

- Treba voditi računa da ako se uvede PCR, pošto je najskuplji u Srbiji, insistiramo da se cena smanji, da ne bi ljudi išli na testiranje u druge zemlje - kaže Seničić.

Aleksandar Seničić napominje da je sektor turističkih agencija zbog pandemije jedan od najugroženijih, a nisu to samo prevoznici i hotelijeri, koji su dobili bespovratnu pomoć.

- Nažalost, turističke agencije se nalaze u velikom problemu. Nadam se da još uvek ima prostora za razgovore da bismo realizovali makar ono što smo zaključili sa ljudima koji su uplatili novac pre dve godine, a nisu ga iskoristili. Vlada je produžila rok za realizaciju tih aranžmana do kraja sledeće godine, ali to nije prava pomoć. Potrebno je agencije podržati finansijski da bismo bili sigurni da će velika većina dočekati 2023. godinu – zaključuje Seničić.

Podsetimo, zamenski vaučeri mogu da se iskoriste do kraja 2022, a oni koji žele povrat novca za nerealizovana putovanja moraće da sačekaju 1. februar 2023. godine.

Autor: