Vuković: Kvalitet obrazovanja u Srbiji je na visokom nivou, država na svaki način mora da spreči odliv stručnog kadra! (VIDEO)

Komentarišući pisanja medija o tome da je Janez Janša izjavio da EU ima strategiju u kojoj Srbe hoće kao radnike, ali ne i kao članicu EU, predsednik društva lobista Srbije Nenad Vuković, rekao je da mu se čini da oni smatraju da svako ima pravo na neku strategiju osim Srba.

- Kako oni imaju pravo na to, tako i Srbija i srpski narod imaju pravo na strategiju kojom bi se zaštitili mladi stručni kadrovi, koji bi ostali u Srbiji i dali doprinos u svojoj državi – rekao je Vuković i dodao da imamo podatak da se veliki broj upravo takvih ljudi i vratio u zemlju.

Kako kaže, kod nas je kvalitet obrazovanja po mnogim sektorima, jako dobar.

- Naši ljudi su prilagodljivi i u svakom pogledu imamo kvalitetan kadar koji oni žele da kupe, a da silne godine ulaganja u njihovo školovanje ode u vetar – rekao je Vuković.

On je istakao da taj odliv naša država mora na svaki način da spreči.

Narodni poslanik Đorđe Milićević, rekao je da ovu godinu gleda sa optimizmom i da za to ima razloga.

- Predsednik Srbije je nedavno nagradio 711 studenata sa najboljim prosekom, time što su dobili ugovore i počeli da rade, sa ciljem da svoje znanje upotrebe ovde u Srbiji. Takođe, uz informaciju da se veliki broj mladih vratio, imamo sve pozitivne pokazatelje – rekao je Milićević.

Kako kaže, ne želi da veruje da je istina pisanje koje dolazi od strane Janeza Janše, kada je u pitanju EU i pristupanje Srbije istoj.

- Mi smo otvorili klaster četiri, koji je od izuzetne važnosti i značaja. On obuhvata zelenu agendu, saobraćaj, trans-evropski režim, energetiku, zaštitnu životne sredine i ekologiju. To je jedna dobra poruka za građane Srbije, ali i samu zemlju – rekao je Milićević i rekao da je to poruka Srbiji da ima svoje mestu u EU.

