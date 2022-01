MUZIKA SVIRA SAT KRAĆE! Izmenama odluke o radu ugostiteljskih objekata, u celom gradu biće kao na teritoriji GO Vračar

Na zahtev stanara u Bulevaru maršala Tolbuhina 11, na poslednjoj sednici Skupštine grada izmenjena je odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. To znači da će se ranije zatvarati svi lokali u blizini zgrada ne samo na Vračaru, već i na drugim opštinama. Budući da su se stanari konstantno žalili na buku tokom noći i miris iz ćevabdžinica, u ovoj takozvanoj ulici gladnih, iz do sada važeće odluke izbrisana je odrednica "na teritoriji opštine Vračar".

Tako će se odredbe odluke koje su se do sada odnosile na centar grada, a u kojoj stoji da se ugostiteljski objekti na Vračaru, koji se ne nalaze u stambenim zgradama, a nalaze se do 50 metara vazdušnom linijom od najbliže stambene zgrade, mogu najranije početi sa radom u 6.00 i zatvarati se do ponoći. Vikendom ovo ograničenje važi do 1.00 posle ponoći. Muziku mogu da emituju najduže do 23 sata, a petkom i subotom do ponoći.

Kako su naveli stanari Maršala Tolbuhina 11 u inicijativi, rad ugostiteljskih objekata ometa normalan život i ugrožava fizičko i mentalno zdravlje građana koji žive u blizini:

- Ograničenjem samo na teritoriju jedne opštine, Vračar, građani iz svih drugih opština stavljeni su u nepovoljniji položaj bez objektivnog i racionalnog opravdanja. Tako lokali rade tokom čitave noći, a ostali sugrađani koji ne stanuju na Vračaru su diskriminisani - navodi se u inicijativi koju je potpisao upravnik stambene zajednice u Bulevaru maršala Tolbuhina 11 Stevan Popović.

Osim odluke o korigovanju radnog vremena, stanari su tražili i da se uvede zabrana korišćenja roštilja na ćumur u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u blizini stambenih zgrada do 100 metara.

SAMO AKUSTIČNA

Shodno odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, za kafiće i restorane u stambenim zgradama ograničeno je radno vreme do 24 sata, a vikendom do 1.00 posle ponoći. Jedan član ove odluke odnosi se i na Skadarsku ulicu, gde je utvrđeno maksimalno radno vreme svakog dana od 00 do 24 sata, i mogu emitovati samo akustičnu muziku.

