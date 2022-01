MANJE PENZIJE ĆE BRŽE DA RASTU! U januaru stiže prvo povećanje

Za devet godina, od 2012. do danas, prosečna penzija je sa 23.024 porasla za 6.359 dinara i trenutno je 29.383 dinara. Kada počne isplata januarskih primanja seniorima će ček biti uvećan za dodatnih 5,5 odsto, što znači da će prosečni penzioner u Srbiji primati mesečno nešto manje od 31.000 dinara.

Poslednje četiri godine beleži se kontinuirani realni rast penzija za 14 odsto, međutim, treba imati u vidu da je od 2012. do 2017. postojao kontinuiran pad. Kada je promenjena vlast pre devet godina, neto iznos prosečne godišnje penzije iznosio je 23.024 dinara. Prema tadašnjem kursu evra, koji je bio nešto veći od 113 dinara, to je bilo oko 203 evra. Sledeće godine iznos je bio 24.085 dinara, a teške reforme dovele su do toga da je 2015. pao na 23.466 dinara, a takođe zbog jačanja evra i porasta kursa, u evrima je penzija sa 205, pala na 192 evra. Sledeće godine dinarska vrednost prosečnih primanja najstarijih bila su 23.799 dinara, međutim, evro je tada skočio na 123, te je penzija pala na 190 evra.

Godine posle toga beleže rast i u dinarskoj vrednosti, kao i u evrima, pošto od 2018. godine kurs nije mnogo varirao. Prosečna penzija u prvoj polovini ove godine, odnosno u periodu od januara do juna iznosi 29.383 dinara, odnosno oko 250 evra.

- Svi koji primaju ispod 30.000 dinara žive u bedi. Da ne govorim o onih 100.000 penzionera čija su primanja ispod 10.000 - kaže Miloš Grabundžija, predsednik Udruženja penzionera "Nezavisnost".

