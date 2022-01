DA LI NAS OČEKUJE SNEŽNI BOŽIĆ? Temperature u narednom periodu neće biti tako PRIJATNE! Meteorolog OTKRIVA kakvi dani su pred nama!

Od petka počinju jutarnji mrazevi a dnevni maksimumi bi se kretali od minus 1 do plus 4 stepena Celzijusa.

Večeras će biti ekstremno toplo za ovo doba godine, a zatim nam stiže hladan front, padavine, zahlađenje i vraćanje temperatura u prosečne vrednosti za ovo doba godine, najavio je na Fejsbuku meteorolog Marko Čubrilo. Prema njegovim rečima, biće slabih mrazeva, nove snežne padavine na planinama, a trenutno postoji verovatnoća za pojavu snega i u nizijama posle 7. januara. Verovatnoća snega za doček Božića po julijanskom kalendaru trenutno ne izgleda tako nisko, na visinama preko 700 metara.

- Do srede uveče će preko našeg dela Evrope i dalje strujati ekstremno topao vazduh, subtropskog, porekla. Preovlađivaće sunčano i suvo. Više oblaka će biti povremeno nad severnim delom regiona, gde ponegde samo na kratko danas može biti i slabe kiše. Vetar slab do umeren jugozapadni, dok će u sredu ispred fronta vetar biti u pojačanju te će na planinama biti jak, povremeno i vrlo jak. Danas ponegde moguća pojava magle, a uz jačanje strujanja se ona ne očekuje. Posle podne na severu, zapadu i jugozapadu regiona povećanje oblačnosti koje najavljuje osetniju promenu vremena koja stiže do nas - navodi Čubrilo.

U noći ka četvrtku se računa na spuštanje hladnog fronta uz okretanje vetra na umeren, prolazno ponegde i jak severozapadni i povremene padavine.

- U nižim predelima kiša, a sneg u predelima preko 700 metara nadmorske visine, kao i na krajnjem severozapadu Hrvatske ali će padavine biti slabe. U četvrtak tokom dana sa premeštanjem hladnog fronta i uz vrlo slabu, sekundarnu, ciklogenezu nad Jadranom nad središnjim predelima BiH koj su preko 700 metara, severom Crne Gore i delovima Srbije koji su preko 700 metara treba očekivati prolazne snežne padavine uz formiranje ili manje povećanje postojećeg snežnog pokrivača. Nad severnim i zapadnim predelima prestanak padavina, a ponegde pred sam kraj padavina može biti prolaznog snega ili susnežice. U četvrtak dnevni maksimum od 1 do oko 7 stepeni Celzijusa - kaže on.

Posle premeštanja ovog hladnog fronta u petak bi se preko Alpa premestio još jedan iza kojeg bi ojačalo polje anticiklona koje bi se preko zapadne Rusije i središne Evrope pružalo ka središnjem Atlantiku. Za dolazeći vikend bi po istočnoj periferiji tog anticiklona moglo doći do spuštanja nove količine hladnog vazduha uz razvijanje ciklona nad jugoistokom Mediterana.

- Ovakav razvoj sinoptike bi posle umereno oblačnog i prosečno hladnog petka za vikend i početkom sledeće nedelje mogao doneti oblačno i hladno vreme uz povremene padavine, posebno nad središnjim i istočnim predelima, a u koliko bi se trenutna simulacija temperaturnog profila troposfere održala sneg bi bio moguć i u nizijama. Za 2 do 3 dana ćemo videti hoće li se taj signal i održati.

- Trenutno se od petka računa na uglavnom slabe jutarnje mrazeve od minus 6 do minus 1, dok bi se dnevni maksimumi kretali od minus 1 do plus 4 stepena Celzijusa, na jugu regiona oko 10 stepeni u plusu.

- Duvao bi umeren, severni vetar, duž Jadrana bura. Ovo jeste signal koji se sada održava već preko 48 sati, ali s obzirom na veliku snagu zapadnih vetrova i činjenicu da će oni i dalje biti vrlo jaki, ovakve situacije vrlo kalo mogu da se izmene. Trenutno stoji dosta visoka verovatnoća ostrvarenja te simulacije, dok bi oko 13. januara moglo biti suvo i umereno hladno uz jutarnje mrazeve.

Autor: