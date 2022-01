POČELA UPOTREBA NOVIH FISKALNIH KASA: Prijava za subvencije do kraja januara, a evo do kada možete da koristite stare uređaje

Danas je prvi radni radni dan u ovoj godini, a privrednici ga mogu započeti i poručivanjem novih fiskalnih uređaja. Pred Novu godinu, sa Poreskom upravom povezana je i prva fiskalna kasa.

Za sada je odobreno 80 softvera i četiri tipa fiskalnih kasa. Do kraja januara privrednici mogu da se prijave za subvencije koje za nabavku novih uređaja daje država.

Poslednjeg dana stare godine, Marija se preko nove fiskalne kase povezala sa Poreskom upravom. Uz račun, koji je osim njoj i mušteriji u trenutku izdavanja bio vidljiv i poreznicima, uspešno je prodala prvu medicinsku uniformu.

"Nije teško, lagano je za korišćenje. Artikle koje imate unesete, sve je pod šifrom i sve je dostupno", objašnjava Marija Zlatanović.

Da zadovolje standarde nove fiskalizacije, najduže je trebalo proizvođačima fiskalnih kasa. Poreska uprava je prva odobrenja izdala sredinom decembra.

Darko Manić iz "INT Rastera" kaže da su isporučili preko 1.500 kasa distributerima i nadaju se da će do Božića kod krajnjih korisnika instalirati minimum hiljadu uređaja.

Saša Dulić iz Poreske uprave navodi da u sistemu vide desetine poreskih obveznika koji rade obuke kroz sistem i njih mogu da očekuju u prvim danima nove godine.

Stari uređaji se mogu koristiti do kraja aprila

Utisak je da u novu fiskalizaciju žure oni kojima su certifikati za stare kase već istekli. Svi ostali moraće to da učine do kraja aprila, do kada se mogu koristi i stari i novi uređaji.

Za mesec dana kolio je prošlo od prvog povezivanja neke firme sa Poreskom upravom na "E" način, poreznici zapažaju da je najveći broj izdatih računa sa malim iznosima, jer se na novu fiskalizaciju najbrže prebacuju male trgovine.

Međutim, pred Novu godinu u novom sistemu registrovan je fiskalni račun sa iznosom od čak 32 miliona dinara, koliko je plaćen jedan stan u prestonici.

Kakva je procedura prijavljivanja za subvenciju

Za prelazak na e-fiskalizaciju, više od 50.000 privrednika već je uzelo subvenciju od 100 evra po prodajnom mestu i 100 po fiskalnom uređaju. Procenjuje se da još toliko njih na to ima pravo.

Saša Dulić naglašava da je do sada isplaćeno 1,7 milijardi dinara i da je procedura veoma jednostavna.

"Na portalu se poreski obveznik prijavljuje, sve što se prijavi tokom jedne radne nedelje, petkom se obradi i već početkom iduće nedelje bude isplaćeno", kaže Dulić.

Obavezu da od 1. maja pređu na novu fiskalizaciju imaju svi koji posluju sa fizičkim licima. Preko 80 odsto njih ima jedan objekat i jednu fiskalnu kasu.

