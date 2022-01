Da li će za Božić biti snega? OBJAVLJENA DETALJNA PROGNOZA ZA NAREDNIH 10 DANA: Stižu dva talasa zahlađenja

Danas će biti poslednji dan u nizu neobično toplih dana, od sutra nam sledi znatno hladnije vreme, dok bi za vikend mogao pasti sneg i u niže regije, kaže meteorolog Marko Čubrilo.

Posle 11. januara, ima izgleda za period suvog i umerenog hladnog vremena, a posle 15. januara moguće je novo zahlađenje.

- Danas se još zadržava esktremno toplo vreme uz maksimume koje će ponegde biti i blizu 20 stepeni u plusu. Preovladavaće umereno, a na severu i pretežno oblačno, ali do kasno posle podne pretežno suvo, samo će ponegde na jugozapadu i zapadu biti slabe kiše. Duvaće umeren do pojačan južni i jugozapadni vetar. U toku noći ka četvrtku se računa na premeštanje hladnog fronta koji će prvo zahvatiti sever i severozapada regiona donoseći jače naoblačenje, mestimičnu kišu, okretanje vetra na pojačan do jak severozapadni i osetno zahlađenje. U toku noći ovo pogoršanje će zahvatiti celu Hrvatsku, BiH i najveći deo Srbije kako i sever Crne Gore - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Usled jačeg zahlađenja, kišu će u predelima preko 700 metara nadmorske visine brzo smeniti sneg koji je ponegde moguć pred sam kraj padavina i niže od ove visine:

- Uveče na severozapadu suvo uz delimično razvedravanje, dok će padavine i zahlađenje stići do krajnjeg jugoistoka Srbije. Za doček Božića po julijanskom kalendaru u nizijama hladnije, ali uglavnom bez snega ili uz simboličnu visinu, dok se na planinama preko 700 metara očekuje od 4 do 10 centimetara snega. Sutra dnevni maksimum od 2 do 8 stepeni u plusu.

- U petak jutro hladno, a severu i zapadu gde će biti pretežno vedro uz slab do umeren mraz. Tokom dana promenljivo oblačno i uglavnom suvo osim na planinama gde će povremeno provejavati sneg. Kasno posle podne i uveče nad jugoistočnim i istočnim delom regiona, sledi novo naoblačenje, ponegde uz slab sneg. Vetar će biti slab do umeren istočni, na jugu Banata jak jugoistočni, uveče u slabljenju. Jutarnji minimum od minus 5 do minus 1, ponegde na planinama i do minus 9. Tokom dana maksimum 5 stepeni u plusu - kaže Čubrilo.

Prema njegovim rečima, novo naoblačenje će biti posledica razvijanja ciklona nad Mediteranom čiji bi se centar najverovatnije preko Sicilije i juga Italije premeštao ka Grčkoj.

Kako će naš deo Evrope biti u hladnom sektoru ovog sistema računa se na spuštanje još malo hladnijeg vazduha i upravo ta nova količina hladnoće bi mogla biti dovoljna da nad većim delom Srbije, osim krajnjem jugoistoka, istokom BiH i istokom Hrvatske u toku subote uslovi umeren, vlažan sneg te bi usledio i formiranje snežnog pokrivača od 1 do 8 centimetara. Na planinama Srbije, BiH i Crne Gore i do 15 centimetara novog snega, posebno na jugu Srbije i severu Crne Gore.

- Duvaće umeren, severozapadni vetar dok bi se dnevni maksimum kretao do minus 1 do plus 3 stepena Celzijusa. Ukoliko se ovakva sinoptika i dalje održi značajan deo regiona i do ponedeljka uveče mogao imati barem tanji snežni pokrivač. Ukoliko snega i bude on neće doći na zamrznutu zemlju, a temperature će u nizijama biti oko nule te će se deo snega otapati. Prestanak padavina uz smanjenje oblačnosti se očekuje posle 11. januara, te bi do 16. januara uglavnom bilo suvo uz jutarnji mraz i dnevni maksimum malo iznad nule. Posle 16.januara ima signala za moguće novo zahlađenje ali taj prognostički interval je jako udaljen te je prognoza vrlo nepozdana - rekao je Čubrilo.