IZMENJENO RADNO VREME ZA BOŽIĆ: Evo kako će raditi pijace, apoteke i tržni centri, ali i bolnice i kovid ambulante!

Sve državne službe, bilo da su republičkog gradskog ili opštinskog nivoa, baš kao i većina pošta i banaka, biće zatvorene od petka do ponedeljka kada će ponovo primati stranke.

Posle novogodišnjih na redu su božićni praznici tokom kojih će neki imati po tri-četiri slobodna dana, odnosno jedan pravi produženi vikend. Zato, sve što treba da završite, posebno ako je reč o državnoj administraciji, bankama ili poštama, najbolje je da obavite tokom današnjeg dana pošto će na Badnji dan mnogi raditi skraćeno, dok će skoro sve ostati zatvoreno za Božić, ali i predstojeći vikend.

Najmanje problema imaćete sa šopingom pošto će svi supermarketi i tržni centri na Badnje veče biti otvoreni do 18 časova, a jedino će im vrata ostati zatvorene na Božić.

Gradski prevoz širom Srbije će 7. januara biti redukovan, na snazi će biti nedeljni red vožnje, dok će taksisti vožnju naplaćivati drugom, skupljom tarifom. A ono što najviše raduje vozače, 7. januara u zoniranim delovima gradova neće biti naplaćivano parkiranje.

Tržni centri

Kada su u pitanju tržni centri, njihovo radno vreme će 6. januara biti takođe skraćeno do 18 časova, a Božić će za sve biti neradan. Izuzetak će, međutim, biti bioskopi u šoping molovima koji će 7. januara imati projekcije u poslepodnevnim časovima.

Od subote, 8. januara, svi tržni centri biće regularno otvoreni.

Supermarketi

Skoro svi najveći trgovinski lanci će u četvrtak, na Badnje veče, imati skraćeno radno vreme i biće otvoreni do 18 časova, dok će skoro svi, uz tek poneke izuzetke, ostati zatvoreni za Božić.

Od subote 8. januara sve se vraća u normalu. U petak 7. januara je na neradni dan.

Pijace

Zelene pijace u Beogradu će raditi normalno u četvrtak 6. januara, dok će za Božić skoro sve biti zatvorene. Ipak, 7. januara biće otvorene zelene tržnice „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ i to od 6.00 do 14.00 časova. A evo i detaljnog rasporeda za svaku od njih.

Zelene pijace – Za Božić, 07. januara (subota i petak) neće raditi.

Pijace „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“ 07. januara (petak) radiće skraćeno od 06:00 do 14:00 časova,

Pijaca cveća „Krnjača“ – 07. januara (petak) neće raditi.

Pijaca „Palilula“ – U petak, 07. januara neće raditi. Dana 06. januara (četvrtak) pijaca “Palilula“ radiće od 07 do 18 časova.

Garaža na pijaci Palilula neće raditi 07. januara (petak), dok će 06. januara (četvrtak) raditi do 19:00 časova.

Garaža na pijaci „Zemun“ - 07. januara (petak) radiće od 00:00 do 24:00 časa.

Garaža na pijaci „Zeleni venac“ neće raditi 07. januara (petak)

Budite spremni i da ponuda bude veoma sužena pošto tradicionalno pre i posle božićnih praznika veliki broj trgovaca ostaje kod kuće.

Pošte

U četvrtak 6. januara, pošte sa celodnevnim radnim vremenom radiće skraćeno – do 17 časova, a 27 pošta u Srbiji radiće do 18 časova. Za Božić skoro sve pošte u Srbiji biće zatvorene, izuzetak su dežurne poput Glavne pošte u Takovskoj 2 u Beogradu, na Aerodromu “Nikola Tesla”, kao i objekti na gotovo svim graničnim i administrativnim prelazima. One će uglavnom raditi non-stop.

Kako zatim sledi vikend, mnoge će otvoriti vrata tek u ponedeljak.

Banke

Radno vreme skoro svih filijala 6. januara biće skraćeno do 13 časova, osim onih koje se nalaze u tržnim centrima, koje će biti otvorene do 18.00. Neradni dan za banke biće 7. januar, a kako zatim sledi vikend, filijale će svoja vrata otvoriti tek u ponedeljak 10. januara.

Apoteke

I za apotekare je 7. januar neradni dan pa će svi objekti u petak biti zatvoreni osim dežurnih po gradovima. Naravno, privatnici mogu da odluče da rade i za državni praznik.

Stalno dežurne apoteke

Sveti Sava, Nemanjina 2

„Prvi maj“, Kralja Milana 9

„Bogdan Vujošević“, Bulevar maršala Tolbuhina 30

„Zemun“, Glavna 34

„Gornji grad“; Dr Đorđa Kovačevića 27, Lazarevac

Tokom praznika pored stalno dežurnih apoteka, dežuraće još neke:

"Mr Matej Ivanović'' - Knez Mihailova br.27, Stari grad - 7. januar - od 9 do 21 čas

Škole/vrtići

Đaci u celoj Srbiji, kako osnovci tako i srednjoškolci, od 31. decembra su na zasluženom zimskom raspustu, tako da će sve škole biti zatvorene do 24. januara (u Vojvodini do 17. januara).

Vrtići će biti zatvoreni u petak 7. januara, te će početi sa radom od ponedeljka, 10. ovog meseca.

Gradski prevoz

Tokom predstojećih praznika doći će do izmena na gradskim, prigradskim i lokalnim linijama javnog prevoza, a na snazi će 7. januara biti nedeljni red vožnje sa redukovanim brojem polazaka.

Taksi

Kada je u pitanju taksi prevoz, taksisti će na Božić 7. januara voziti po drugoj, skupljoj tarifi. Ipak, budite spremni i da duže čekate na slobodno vozilo jer će mnogi ostati kod kuće.

Parking

„Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada 7. januara kada će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama. Sve javne garaže, posebna i SMS parkirališta biće neprekidno otvorena.

Bolnice

Na ovom linku možete pogledati spisak svih dežurnih klinika i bolnica u Beogradu tokom praznika, od 1. do 9. januara.

Kovdi ambulante i vakcinalni punktovi

Ministarstvo zdravlja je pre novogodišnjih praznika dostavilo dopis u kome se navodi da vakcinacije neće na Božić, 7. januara. Što se tiče rada kovid ambulanti, one će raditi, ali skraćeno - od 8 do 18 časova.

