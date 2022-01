Svi DETALJI PRIJAVE za novih 100 evra DRŽAVNE POMOĆI: Evo ko, kada i kako može da dobije novac

Vlada će već za koji dan usvojiti predlog zakona koji će omogućiti isplatu pomoći mladima od navršenih 16 do navršenih 29 godina. Oni će već početkom februara dobiti po 100 evra.

Prijava za ove finansijske podrške će početi 15. januara, a šansu da apliciraju imaće do 30. januara. U ovoj populaciji izvesno je mnogo onih koji još nemaju tekući račun. Automatski će im ga otvoriti država kod banke koju izaberu sami, pišu Novosti.

Kako objašnjavaju u Ministarstvu finansija prijava će i ovog puta ići preko portala Uprave za trezor. Adresa je idp.trezor.gov.rs.

– Mladi koji nemaju otvoren tekući račun, prilikom prijave treba samo da izaberu banku u kojoj žele da im legne uplata – kažu u Ministarstvu finansija.

– Mi ćemo im otvoriti račun. Tako je bilo i prošlog puta. Prijavljuju se od 15. do 30. januara, ako imaju od navršenih 16 do navršenih 29 godina. Presek za godine će biti datum stupanja na snagu Zakona. On će se već sledeće nedelje naći pred Skupštinom Srbije.

U sklopu podrške države privredi i građanima, svi punoletni državljani Srbije lane su primili ukupno 80 evra. Dva puta im je bilo uplaćeno 30 evra, u maju i novembru mesecu. Dodatnih 20 evra je uplaćeno u decembru. U prvoj godini pandemije svi građani su dobili po 100 evra.

– Ne slažem se da je to pogrešna odluka, jer taj novac koji je podeljen i privredi i građanima ulazi u potrošnju, ljudi su bolje raspoloženi i vide pažnju, a s druge strane pokazujemo koliko smo jaki i stabilni, da imamo novca i to je uspeh svih građana – rekao je nedavno ministar Siniša Mali. – Svako obećanje koje smo dali, mi smo i ispunili. Za tri paketa pomoći država je ukupno izdvojila oko osam milijardi evra, što je skoro 18 odsto našeg BDP-a.

Uplate zdravstvu i penzionerima

Polovinom januara, kako je nedavno najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, svi zdravstveni radnici će primiti podršku od 10.000 dinara. Budžetom je predviđena i pomoć od 20.000 dinara za najstarije. Penzionerima će ova uplata stići u februaru.