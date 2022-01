CarGo ulaže 20 miliona evra u 2022. godini

CarGo je prvi u jugoistočnoj Evropi lansirao super aplikaciju: jedna aplikacija za sve usluge.

O tome kako ona radi, koje će nove usluge Car-Go pripremiti za korisnike, kolika su ulaganja u novu „flotu" i šta će to novo biti u „Batleru", objašnjava za Blic direktor kompanije CarGo Technologies Vuk Guberinić.

Nedavno ste objavili lansiranje nove CarGo super aplikacije. Da li nam možete reći o čemu je reč?

Zaista smo se trudili da od osnivanja pomeramo granice. Verujem da smo u tome uspevali. Upravo taj duh, ali i ogroman trud i rad velikog broja ljudi omogućio nam je da budemo prvi u jugoistočnoj Evropi koji su lansirali svoju super aplikaciju. Pritom, to smo uradili uz pomoć i zahvaljujući našim korisnicima koji su prihvatili uslugu i pomogii nam u razvoju, na čemu smo im od sveg srca zahvalni.

Super aplikacija omogućava korisnicima da u okviru jedne aplikacije biraju između više usluga. Bacamo u zaborav instaliranje velikog broja nepotrebnog sadržaja na naše telefone. Jedna aplikacija za sve. To je oduvek naša vizija, sada je vreme da postane stvarnost.

Koje sve nove usluge će korisnici moći da koriste u okviru super aplikacije?

Super aplikacija je jedinstvena aplikacija za sve potrebe savremenog doba, za one koji su se rodili sa digitalnim alatima i za one koji se o njima edukuju i žele da uhvate korak sa novim vremenom pred nama. Mi pravimo aplikaciju i za nove generacije koje tek dolaze. Pored dobro poznate CarGo usluge, rastućeg Batler servisa, CarGo Medicala, od sada će aplikacija imati nove funkcionalnosti, ali i nove usluge kao što je CarGo, KlikTV i CarGo Chat. Verujem da će ljubitelje sporta obradovati sportski kanali na svojim telefonima sa biio koje lokacije. Ali ne samo to, već će sadržaji moći da strimuju i na TV ekranima.

Naravno, u ponudi će biti veliki broj drugog sadržaja, a uskoro ćemo imati i opcije za neprekidno slušanje muzike. I za kraj, ali ne i najmanje važno, uvodimo i mogućnost prioritetnog dobijanja CarGo usluge.

Možete li nam reći nešto više o prioritetnoj usluzi?

Uprkos rekordno visokom broju pružaoca usluge, shvatili smo da se često, zbog istorijski visoke potražnje, dešava da korisnici ne mogu da naruče uslugu u trenucima kada im jen ajneophodnija. Zato smo uveli taster ,,priority" koji će, onima koji se odluče za to, omogućiti da prvi dobiju uslugu. Verujem da će biti spas svima koji večito kasne. Ja znam da ću je koristiti sigurno (smeh).

Osvmimo se i na vašu prvobitnu uslugu. Kakva je sada situacija? Koilika je sada vaša „flota"?

CarGo raste iz dana u dan. Stigli smo do milion članova i istorijski najvećeg broja pružaoca usluge. Flota je najveća ikada, ali isto tako je i sa potražnjom. Uveli smo nove automobiie, ali smo i kupili dodatnih 40 novih Škoda na metan. Naš cilj je da redovno proširujemo flotu, a naša dugoročna vizija je da celokupna flota bude sačinjena od električnih automobila. Zbog toga, ali i realizacije drugih ideja, radimo na pripremi nove investicije od 20 miliona evra u 2022. godini.

Međutim, nema električne flote bez mreže punjača. Mi smo nedavno predstavili prvi super brzi električni punjač, ali on je samo prvi u nizu. Svojim primerom želimo da pokažemo koliko je važno da svi radimo na očuvanju životne sredine. To ne samo što je isplatljivije već zato što je to životno pitanje kakvo ćemo okruženje ostaviti našoj deci.

Vaš Batler postaje prepoznatljiv na tržištu. Kakvi su vam planovi, da li nameravate da još proširite broj restorana sa kojima sarađujete?

Da, zaista jeste. Batler je predstavljen u vreme kada je epidemija bila u najvećem jeku kao jedan od naših odgovora na krizu. Ponosni smo što smo kao jedina 100 odsto domaća dostava pokazali da je moguće napraviti naše rešenje, a u kratkom roku sklopljena je sarađnja sa preko 500 restorana u Beogradu. Ne zaustavljamo se na tome. Nakon lansiranja super aplikacije planiramo veći fokus na Batleru, a u narednoj godini i širenje na druge gradove. Dodatno, tu vidimo veliku prednost u sinergiji sportskog i filmskog sadržaja sa Batlerom na jedinstvenoj platformi. Zamišljam da uživam u svojirn omiljenim BRT burgerima dok gledam prenos Lige šampiona, a da kada sa ženom gledam film jedemo njene omiljene W Sushi specijalitete. A da za sve to mogu da ostvarim neki popust ili pogodnost. To je ta sinergija o kojoj prčam.

Kako vidite godinu za nama, da li ste zadovoljni?

Ova godina bila jako izazovna, aii i jako uspešna. To pokazuje lansiranje super aplikacije, ali ona pokazuje i našu istrajnost, i volju da budemo tu za naše članove. Oni su nam inspiracija, a njihove potrebe glavna tema svakoga dana cele godine.

Na kraju, ima li još nešto što korisnici mogu da očekuju od vas u 2022. godini?

Za naredni period smo planirali i uvođenje video kluba gde ćete na zahtev moći da gledate filmove gde god se nalazili. Pored toga, meni najuzbudljiviji projekat u našoj kuhinji je CarGo Pay koji će olakšati sve transakcije, potpuno elektronski i transparentno. Ne planiramo da stanemo. No, ostavimo nešto i za sledeći intervju.