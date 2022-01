I DANAS ĆEMO UŽIVATI U ZIMSKIM ČAROLIJAMA! Pred nama oblačan dan sa snegom i susnežicom - Do utorka novih 10 centimetara pokrivača!

Danas oblačno sa snegom u većini krajeva, a samo na istoku i jugu Srbije kiša i susnežica. Do utorka ujutru će pasti od 5 do 15 cm novog snega, na zapadu Srbije ponegde do

Vetar slab do umeren severni, po Vojvodini krajem dana pojačan. Pritisak oko normale na severu i ispod normale na jugu Srbije. Minimalna temperatura od -4°C na severu do 2°C na

jugu, a maksimalna od 0°C na severu i zapadu do 7°C u egotinu.

Uveče oblačno sa snegom, a samo u Timočkoj Krajini sa kišom. Temperatura u 22h od -1°C na zapadu do 4°C u Negotinu.

Beograd: U ponedeljak oblačno sa snegom. Do utorka ujutru će pasti oko 10 cm novog snega.

Vetar slab do umeren severni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura oko -1°C, a maksimalna do 1°C.

