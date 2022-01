METEOROLOZI RANO JUTROS OBJAVILI UPOZORENJE: Upaljen meteo alarm, očekuje nas LEDENI DAN - temperatura će ići u DEBELI MINUS

Sledićemo se!

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, u većem delu zemlje mestimično sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača.

Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za područje Istočne Srbije na kišu koja se ledi na tlu i to upozorenje važi za danas. U Timočkoj krajini i u Banatu sa kišom koja će se ponegde lediti na tlu.

Takođe, izdato je i upozorenje za područje Zapadne, Centralne i Jugozapadne Srbije na sneg i ono važi za danas. Naime, očekuje se sneg i dalјe povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 30 cm.

U većem delu Srbije na snazi je narandžasti meteo alarm zbog snega i leda. Inače, narandžasti meteo alarm označava opasno vreme.

Jutarnja temperatura od minus pet do minus dva, a najviša dnevna od nula do pet stepeni. Vetar umeren, severni i severozapadni.

Utorak

Na severu Srbije suvo, posle podne uz postepeno razvedravanje. U ostalim krajevima oblačno, povremeno sa slabim snegom. Tokom dana slabljenje, a uveče i prestanak padavina. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 0 stepeni, a najviša od -1 do 3 stepena. Sreda

Ledeni dan. U Vojvodini pretežno sunčano. U ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, ali suvo. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od -10 do -2 stepena, a najviša od -3 do 0 stepeni.

Četvrtak

Ujutro umeren i jak mraz. U toku dana malo do umereno oblačno, suvo i hladno. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -14 do -6 stepeni, a najviša od -3 do 2 stepena.