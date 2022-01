U OVIM DELOVIMA SRBIJE ĆE PASTI NAJVIŠE SNEGA: Oglasio se poznati meteorolog, najavio i kad nas čeka TOPLIJE vreme

Od petka bi trebalo da usledi blaže otopljenje najavio je meteorolog.

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je novu prognozu na svom Fejsbuk profilu koja predviđa velike količine snega i pojačano zahlađenje.

- Pod uticajem ciklona koji će se u narednih 48 sati iz Tirenskog premeštati ka Jonskom moru nad većim delom Srbije, Crne Gore, istočne i središnje BiH i dela istočne Hrvatske sneg, ponegde i vrlo obilan. Na zapadu regiona sneg ponegde sutra, od srede nekoliko suvih, ali veoma hladnih dana, posebno nad snegom pokrivenim delom regiona. Oko 15. umereno otopljenje i otapanje snega u nižim predelima. Oko 20. bi moglo biti potencijala za novo, jače, zahlađenje - napisao je on:

- Već u toku noći nove padavine (uglavnom sneg) se zahvatile jugoistočne, istočne i središnje predele Srbije kao i veći deo Crne Gore. Nad ovim predelima se tokom dana očekuje obilan sneg uz formiranje većeg snežnog pokrivača, često i preko 15 cm. Na krajnjem istoku i jugoistoku Srbije sredinom dana i posle podne sneg bi mogao prelaziti u susnežicu ili kišu jer bi dolazilo do prodora toplijeg vazduha u višim slojevima atmosfere. U drugom delu dana, a posebno predveče snežne padavine bi se širile nad istočnu i deo središnje BiH, južne i jugoistočne delove Vojvodine u Srbiji i možda na krajnji jugoistok Slavonije u Hrvatskoj.

On navodi i da će duvati umeren severni vetar, duž Jadrana bura u jačanju, dok će do posle podne na istoku Srbije vetar biti uglavnom istočni.

- Dnevni maksimum od -1 do +5 stepeni Celzijusa. U noći ka utorku i u utorak tokom dana nad najvećim delom Srbije, istočne i središnje BiH, a kasnije i delom zapadne BiH, Crnom Gorom, a posle podne i nad zapadom i jugozapadom Hrvatske oblačno uz sneg promenjljovog intenziteta tako da se očekuje povećanje snežnog pokrivača. Najmanje snega ili bez njega na severu i severozapadu Hrvatske, severozapadu i zapadu Vojvodine, a manje će ga biti i na krajnjem jugoistoku Srbije gde će se on prvo mešati sa kišom, a od sredine dana kada zahladi padaće sneg - napisao je Čubrilo:

- Najviše akumuliranog snega do utorka uveče treba da očekuju središnji predeli Srbije, istočni i središnji predeli BiH gde će ponegde biti blizu 20 cm snega, a na planinama severne Crne Gore ponegde i oko 30cm. Ostali deo Srbije (osim najvećeg dela Vojvodine) uglavnom od osam do 14 cm snega, dok bi južni deo Vojvodine Srem, jugoistok i jug Banata i Bačke) dobio od 4 cm do 7 cm, a Fruška Gora i Vršački Breg možda do 10 cm. Ostali deo Vajvodine znatno manje, od 0 do 3 cm.

Nad severom i severozapadom BiH od 4 cm do 12 cm, dok Gorski Kotar u hrvatskoj može akumulirari od 7 cm do 14 cm. Prestanak padavina u sredu pre podne. Do srede maksimumi između -1 i +1 predelima gde će biti snežnih padavina, a nad istokom Srbije danas do +3, a na zapadu regiona do oko +4 stepena Celzijusa. Moram naglasiti da su količine snega za predele severno od Save i Dunava vrlo upitne i da će tu odlučivati detalji koji modeli ne mogu predvideti te se jako lako može desiti da snega bude manje ili više nego što to modeli trenutno predviđaju - naveo je on.

Kako je meteorolog najavio, od petka bi trebalo da usledi blaže otopljenje, prvo na zapadu regiona gde bi počeo osećati uticaj Atlantika uz jačanje zapadnog vetra i prolazno naoblačenje.

