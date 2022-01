KSENIJA VUČIĆ: Razbijene su iluzije da nema mešanja politike i sporta! Đoković im je veliki remetilački faktor (VIDEO)

Novinarka i autorka emisije emisije Pravac Ksenija Vučić kaže da su nakon slučaja Novaka Đokovića razbijene sve iluzije o tome da nema mešanja politike i sporta.

- Ovih dana smo svi igrom slučaja morali da postanemo stručnjaci za australijsko pravo. Mislim da je noćas u ponoć po našem vremenu istetako taj neki rok po kome je ministar za migracije mogao da ga i pored odluke suda deportuje. Mislim da smo sada mirni - navela je Vučić.

Novak je njima veliki remetilački faktor. Svedoci smo da postoje tri velika projekta. Prvi je bio Rodžer Federer, potom Nadal i treći je bio britanski projekat Endi Marej. I onda je u sve to uttčao neki klinac iz Srbije koji je vežbao u praznom bazenu, dok su bombe padale oko njega i srušio im koncept.

Vučić je podsetila da Novak od kako se pojavio na terenu nema samo protivnika protiv sebe, već ima i publiku protiv koje se bori, osim u Kini.

- Svuda je igrao i protiv publike. On u sebi ima dve strane Dijaninu stranu - onu kada je fin i kada se zahvaljuje i Srđanovu - kada besni na terenu i kada psuje, ali obe su mu potrebne - istakla je ona.

Oni njega stavljaju u smeštaj za imigrante, kao da je došao sa željom da izbegne tamo.

Poslanik Đorđe Milićević kaže da je ovo bestidna i sramna situacija.

- Ako su dozvoli da uđe 21 teniser, u čemu je bio problem Novaka Đokovića kada su unapred sve znali. On nije došao zato što je sam sebe pozvao, on je prvi reket sveta, nije bilo ko, ima diplomatski pasoš. Bez obzira na rezultat, on je za mene pobednik - naveo je Milićević.

Kako je dodao, oni ne mogu da spreče to da on bude najbolji teniser svih vremena.