NAVALA NA ŠALTERE ZBOG 100 EVRA: Za dan podneto 8 hiljada zahteva za lične karte!

Kako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio novčanu pomoć za ublažavanje posledica pandemije koronavirusa od po 100 evra mladima između 16 i 29 godina, broj zahteva za izdavanje ličnih dokumenata bukvalno je učetvorostručen na dnevnom nivou!

Kako kažu iz MUP-a Srbije, rekordan broj je bio 4. januara, kada je podneto čak 8.000 zahteva, pišu Novosti.

- Poslednjih dana decembra 2021. godine, kao i početkom ove godine, na šalterima policijskih uprava i policijskih stanica povećan je broj zahteva za izdavanje ličnih karata - kažu u MUP-u. Dok se u prvoj polovini decembra taj broj na dnevnom nivou kretao između 2.000 i 2.500, na dan 30. decembra primljeno je više od 4.000 zahteva za izdavanje lične karte. Četvrtog januara broj je porastao na skoro 8.000!

Radi smanjenja gužvi i efikasnijeg izdavanja biometrijskih dokumenata, MUP podseća da je građanima omogućeno da zakažu termin za podnošenje zahteva preko portala e-uprave.

- Oni koji će ipak zahtev za ličnu kartu predati u policijskoj stanici, traženi dokument dobiće u najkraćem roku - tvrde u MUP-u.

Poslanici će, inače, danas razmatrati Predlog zakona o privremenom registru državljana Srbije od 16 do 29 godina kojima se uplaćuje novčana pomoć. Kada ovaj propis stupi na snagu, mladi će moći da se prijave za donaciju države između 15. i 30. januara, a sam proces prijavljivanja biće isti kao i za prethodnih 100 evra koje su dobili svi građani. Na portalu Uprave za trezor neophodno je uneti ime i prezime, jedinstveni matični broj i broj važeće lične karte.

Oni koji ispunjavaju starosnu granicu moraju da imaju važeću ličnu kartu, što objašnjava povećane gužve na šalterima. Svima koji su aplicirali za pomoć, novac će leći već početkom februara.

Ministar finansija Siniša Mali objasnio je proceduru.

- Bira se banka gde imate račun ili samo ime banke u kojoj će biti otvoren namenski račun. Ako pretpostavimo da će zakon stupiti na snagu 12. ili 13. januara, taj datum se uzima kao presek za one koji mogu da se prijave. Prijava će biti moguća za one koji su do tada napunili 16 godina ili za svakoga ko nakon tog datuma u ovoj godini puni 30 godina - rekao je Mali.

U MUP podsećaju da je zakonski rok za izdavanje lične karte 15 dana od dana podnošenja zahteva. U praksi je, kažu, taj rok znatno kraći i kreće se od tri do četiri dana.