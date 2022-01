Sve "zimske" kazne i situacije za koje nismo ni svesni koliko su OPASNE: Rizikujete svoj i tuđ život, ali i jak udar na kućni budžet! (VIDEO)

Sneg je zavejao beogradske ulice, međutim zimsku idilu mogu pokvariti kazne koje su predviđene za sve one koji se ne budu pridržavali određenih "zimskih" pravila, a čije nepoštovanje može imati čak i kobne posledice.

Krenućemo od onih koji se uvek nekako najviše žale na sneg, a to su vozači. Međutim, ukoliko se budu ponašali neodgovorno ne samo da će se žaliti na sneg, već i na visinu kazne koji bi mogli da dobiju, a za koje mnogi vrlo verovatno ni ne slute da im prete.

Ako sa svojim vozilom izađete na ulicu, a prethodno ga niste lepo očistili i pripremili za vožnju, rizikujete svoj i tuđ život, ali prete vam i paprene kazne. Tačnije, ako niste očistili sneg ili led sa svojih stakala, to vas može koštati 5.000 dinara, što je iznos koji možete očekivati i za zavejane registarske tablice i svetla. Ako neočešćenim vozilom izazovete saobraćajnu nezgodu, to vas može koštati od 5.000 do 18.000 dinara, piše "Telegraf".

Kazne su i nekoliko puta veće ako zbog nemara neko bude povređen. Sigurno ste ko zna koliko puta na ulicama videli automobil koji na krovu nosi sav nataloženi sneg. Rekli bismo, to je problem vlasnika automobila, ali i nije ukoliko taj sneg tokom vožnje počne da pada pa završi na automobilu iza sebe. To može i te kako da bude opasno u vožnji, a kazna za sneg na krovu autoobila je takođe 5.000 dinara. Zato ne budite lenji.

Zimske gume

Vozačima takođe prete visoke kazne ako po ovakvom vremenu na svojim mezimcima nemaju zimske gume, koje su inače prema zakonu obavezne od 1. novembra.

Zimska gume nisu neophodne samo u zavisnosti od toga da li ima snega ili ne, jer letnji pneumatici na temperaturama ispod 7 stepeni gube svoja svojstva. Stručnjaci upozoravaju da letnje gume na toj temperaturi gube svoju najvažniju karakteristiku, dobro prijanjanje na asfalt.

- Ako temperatura vazduha padne ispod 7 stepeni, letnje gume gube svoja svojstva, znatno lakše proklizavaju i imaju duži zaustavni put. Takođe, podloga često bude znatno hladnija od vazduha, što ima svoj uticaj – objasnio je za "Blic" Damir Okanović, direktor Komiteta za saobraćaj.

Veća dubina kanala na šarama guma za zimu glavni je razlog zašto čak i najjeftiniji zimski pneumatici imaju četiri puta bolje prijanjanje nego letnji.

Kazne zbog guma od 10.000 do 800.000 dinara

Kada je reč o kaznama zbog vožnje na letnjim gumama po ledu, susnežici ili snegu, one mogu biti paprene ma koliki minus bio. Novčana sankcija za ovaj prekršaj kreće se od 10.000 do 800.000 dinara, a u određenom slučaju moguća je čak i zatvorska kazna od 12 godina!

Za korišćenje letnjih umesto zimskih guma na putu prekrivenom snegom, ledom ili poledicom, kazne iznose od 10.000 do 20.000 dinara za fizička lica, 60.000 do 800.000 dinara za pravna lica, a za preduzetnike između 30.000 i 200.000 dinara.

U slučaju da dođe do nezgode, izazvane upravo time što vozilo nije imalo zimske gume, a što se tretira kao tehnički neispravno vozilo, kazne su još i veće.

Tako u slučaju nezgode u kojoj nema povređenih i došlo je do manje materijalne štete, vozač koji je kriv moraće da plati između 20.000 i 40.000 dinara, ili da odsluži kaznu od 45 dana zatvora.

Ako je neko pretrpeo lakše telesne povrede, uzročnik nesreće biće kažnjen sa do 3 godine zatvora, dok u slučaju težih povreda ta kazna iznosi između 1 i 8 godina zatvora. Ako dođe do smrti, propisana je kazna zatvora od dve do 12 godina.

Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju (ZOOS), navodi:

"Ako je šteta nastala zbog toga što je motorno vozilo bilo tehnički neispravno, a ta je okolnost vozaču vozila bila poznata", obaveza društva za osiguranje da štiti vlasnika motornog vozila nije apsolutna.

Takođe, troškovi u koje može da "upadne" vozač tehnički neispravnog vozila, što je u ovom slučaju automobil sa letnjim gumama na putu prekrivenim snegom - mogu biti milionske.

Čišćenje ulaza

Određene obaveze i odgovornosti snose i oni koji su zaduženi za brigu oko čišćenja snega, a njegovo neuklanjanje moglo bi da vam iz džepa izbije i nekoliko hiljada dinara. Obaveze imaju svi, od stanara do zaposlenih u firmama i prodavnicama, pravna i fizička lica.

Odlukom o komunalnom redu obavezno je uklanjanje snega i leda sa trotoara širine do pet metara, koji se nalaze ispred zgrade ili parcele, za pravna i fizička lica koja koriste te nepokretnosti kao vlasnici, korisnici, zakupci ili neposredni držaoci. A ukoliko se ova Odluka prekrši, preti novčana kazna u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara.

Uklanjanje ledenica

Ovom Odlukom obuhvaćeno je obavezno uklanjanje ledenica sa krovova zgrada, koje predstavljaju potencijalnu opasnost po prolaznike. Naime, ledenice predstavljaju veliku opasnost jer njihov pad s velikih visina može da ubije prolaznike, a takvih slučajeva je već bilo i u Srbiji.

Odgovornost za saniranje ledenica kod stambenih zgrada snose upravnici zgrada, a kada je u pitanju institucija, onda je nadležan rukovodilac. Ono što u najmanju ruku može da se uradi, jeste da se ogradi ulica, tako da ljudi ne prolaze pored zgrada na kojima se formiraju ledenice.

Prema odluci o komunalnom redu, obaveza stambene zajednice je da očisti ledenice. Za slučaj da s krova vise ledenice, predviđene su kazne od 5.000 do 100.000 dinara.

Neočišćen trotoar i zgrada od ledenica, mogu i te kako da budu opasi za prolaznike, a Ortopedija "Banjica" već beleži obroman broj ljudi koji dolaze sa raznim prelomima. Kako su ledeni dani tek pred nama, očekuje se ća ovakvih pacijenata biti sve više.

