MINISTAR MALI OBJAVIO SVE DETALJE O NOVČANOJ POMOĆI OD 100 EVRA: Ko ima pravo na novac, gde da popunite prijavu i kako

Ministar finansija Siniša Mali objavio je danas da prijave za jednokratnu pomoć mladima u visini od 100 evra počinju od 15. januara, kao i sve detalje o načinu prijavljivanja i isplati.

- U cilju kontinuirane podrške stanovništvu usled pandemije virusa COVID-19, Vlada Republike Srbije omogućava svim državljanima Republike Srbije od navršenih 16 do navršenih 29 godina, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i važeću ličnu kartu, da u februaru dobiju jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 100 evra. Iznos u dinarskoj protivvrednosti je tačno 11.758,56 dinara - navodi ministar.

Dalje objašnjava i ko ima pravo na novac.

- S obzirom na to da je zakon koji propisuje dodelu ove novčane pomoći danas (13. januar 2022.) stupio na snagu, to znači da se ovaj datum uzima kao presečni za to ko ima pravo na pomoć od 100 evra. Svi državljani koji zaključno sa današnjim danom (i danas) napune 16 godina, imaju pravo, kao i svi oni koji od sutra pune 30 godina u ovoj godini - oni takođe imaju pravo. Ako su danas ili pre ovog datuma napunili 30 godina, onda nemaju pravo.

Prijave za novčanu pomoć će trajati od 15. do 30. januara 2022. godine na portalu Uprave za trezor, na adresi idp.trezor.gov.rs.

- Nakon unošenja osnovnih ličnih podataka (JMBG, broj lične karte i ime banke), biće zavedena prijava čiji će status moći da se proveri na navedenom portalu. Ukoliko državljanin nema račun u banci, potrebno je samo da izabere banku u kojoj će mu automatski biti otvoren namenski račun. Nakon obrade prijave, prijavljeni državljanin će iznos novčane pomoći moći da podigne sa svog ili namenskog računa.

Primaocima novčane socijalne pomoći i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija novčana pomoć se uplaćuje bez podnošenja prijave.