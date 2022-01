'IMAŠ TELEFON OD 1.000 EVRA, A JEDEŠ PAŠTETU!' Zbog ovoga gore društvene mreže!

Mnogi stranci koji posete Srbiju i Beograd prvo primete način života našeg naroda.

Mnogi smatraju da se u Srbiji ljude trude da imaju više od svojih mogućnosti. Zbog želje da imamo firmiranu garderobu i najmodernije telefone, odričemo se mnogih bitnijih stvari, a o tome je na društvenoj mreži Reddit pričao i jedan Amerikanac, piše Mondo.

On već dugo ne živi u Srbiji, ali kada dođe da poseti rodbinu, prvo što primeti jeste specifičan balkanski mentalitet:

"Ne živim u Srbiji još od osmog razreda, evo ima 17 godina, mada svakog leta volim da dođem i vidim svoje. Ipak, nešto što će vam bilo ko iz inostranstva reći ako često dolazi u Srbiju, BiH ili bilo gde na Balkan jeste to kada god se vrati kući, svako kuka kako ništa nema, a svake godine se ide na more, koristi se najnoviji telefon, puši se po pakla cigara na dan, itd.", napisao je on na Reditu.

On je napomenuo da to nije samo njegovo zapaženje, već mnogih ljudi koji žive u inostranstvu:

"Ja recimo živim u SAD, i ovo je verovatno svakome dobro poznato, ukoliko radite, možete steći dosta materijalnih stvari, da li kroz kredite ili kako već, ali sve je manje-više dostupno što ne znači da je lako tek tako uzeti novi iPhone ili bilo šta. Dati 800, 900 dolara nije malo nikome, bez obzira šta radili. Često mi se dešavalo da pitam nekoga da li mu nešto treba i uvek se vrate sa nekim stvarima koje su zaista preskupe. Često mi traže neke patike koje koštaju po 250 dolara dok ja sam ne nosim ništa skuplje od 40-50 dolara. Pa pitanje, kako to? Odakle ljudima za cigare, za patike od 200 evra, za telefon od 1.000, za more itd? Možda je observacija skroz pogrešna, ali površinski to tako izgleda", pita se ovaj Amerikanac.

Ostali korisnici nadovezali su se na ovu, uvek aktuelnu temu, tvrdeći da su ljudi različiti i imaju različite prioritete:

"Odakle ljudima? Prosto različiti ljudi imaju različite prioritete. Naravno da 90 posto ljudi nema telefone od hiljadu evra, a oni koji imaju žrtvovali su nesto drugo da bi kupili (čitaj ješće paštetu za doručak/ručak/večeru) ili podigli kredit, ista prica sa patikama. Cigare jesu skupe ali su mnogostruko jeftinije nego na zapadu tako da mi se čini da je i tu zabluda", "Firmirana beda", "Kupuju na milion rata, ulaze u kredite i daju zadnji dinar samo da bi se videlo da imaju nešto najnovije. Znam jednu porodicu koja je poslednjih 15 godina u keš kreditima zbog takvih stvari", glasila su objašnjenja.

Drugi su odmah pokušali da pronađu uzroke za pomenuti "fenomen", a uskoro su se javili i drugi gastarbajteri koji su potvrdili da su primetili istu pojavu u svom okruženju.

"Prosto je, ovde kompleksi pucaju na sve strane i postoji veliki pritisak da se pokažeš i dokažeš materijalno. Sve je stvar reklame i promocije, mora sve firmirano, najskuplja kola i telefoni, pa makar posle jeo gloginje, samo da pokažeš da si bolji od komšije Mike i da Mika crkne od muke. Ljudi ovde su oholi, površni, iskompleksirani i puni zavisti, ne svi ali dobra većina. A to sve počinje od škole gde klinci bukvalno maltretiraju drugu decu koja nemaju dobar telefon ili patike", "Važnije je da ljudi misle da imaš para, nego zapravo imaš para. Kupuju se polovne stvari, dižu se krediti, zadužuju se ljudi, automobili na lizing, itd.", zaključuju korisnici.