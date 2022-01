'DANAS JE 'DAN D' ZA NOVAKA' Nestorović o tome zašto Đoković prolazi kroz torturu u Australiji (VIDEO)

Veljko Nestorović, novinar portala 'Kosovo onlajn', ocenio je za Pink da se Novak Đoković verovatno ne bi susreo sa pretnjama za deportaciju iz Australije, na samom početku Otvorenog šampionata Australije, da ima pasoš SAD-a.

- Izgleda da je danas taj 'Dan D' za Novaka, odnosno organizatori su prvo saopštili da je otkazan žreb, a sada su saopštili da je on samo odložen. Verovanto svi čekamo tu odluku o Novaku Đokoviću. Kako stvari stoje, plašimo se najgoreg, a nadamo se najboljem - rekao je on.

Prema njegovim rečima, sve što se dešava u Australiji Novaku Đokoviću nije korektno.

- Ispada kao da je on kriv za koronavirus i sve to što se dešava sa epidemijom. Kriv je što imaju nesposobnu vladu koja ih je stavila iza rešetaka bez potrebe, a tome doprinosi činjenica da ima naš srpski pasoš. Verovatno se prema njemu ne bi ponašali tako da ima pasoš Amerike ili neke drge velike države - rekao je on.

Mišel Zubenica, izvršni direktor CMJP, rekao je da je Australija država koja ima dvostruke standarde.

- Oni ne primenjuju prema svima ista pravila. Nadam se da će se ova cela situacija završiti pozitivno po Novaka Đokovića. Ali, uprkos tome, ostaće ta mrlja Australije - kaže on.

Ističe da bi zabrana Novaku Đokoviću da učestvuje na Australijan openu bila u suprotnosti sa zakonima koji važe u Australiji.