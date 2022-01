UŽAS U BORČI! U domu za stare zapostavljali i VEZIVALI KORISNIKE: 'Videli smo slike iznutra i NIJE NAM DOBRO'

Dom se i bez licence uredno reklamira na internetu i radi

Dom za stare u Borči nema licencu za rad, ali je uprkos tome otvoren i prima nove korisnike, piše portal Telegraf. rs koji je do tog saznanja došao tragom priče jedne porodice, koja im se anonimno obratila, sa pričom o tome kako je njihov član porodice neljudski tretiran u ovoj ustanovi.

- Naš deka bio je smešten u ovom domu. Počeli smo da sumnjamo da on ne dobija pravovremenu terapiju, da nema negu kakvu zaslužuje i za koju smo platili uslugu. Deka je posle boravka u domu izgledao užasno, dezorijentisano, nismo mogli da ga prepoznamo. Saznali smo da u domu ima više korisnika nego što je to dozvoljeno, da spavaju čak i u bračnim krevetima, da ih vezuju i zapostavljaju. Dobili smo i fotografije kako to sve izgleda unutra i, verujte, bilo nam je loše samo kada gledamo to - ispričali su.

Dom koji se uredno reklamira na internetu i radi, ispostavilo se, izgubio je licencu još u martu mesecu!

- Ovo ministarstvo je izdalo zabranu rada Domu za smeštaj odraslih i starijih lica u Borči dana 18. 3. 2021. godine. Dom nema licencu za pružanje usluge domskog smeštaja odraslima i starijima. Od zabrane rada nije bilo prijave građana - navode iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Razlozi zatvaranja doma nisu poznati.