NIJE KRAJ LEDENIM DANIMA! Posle minus 20 stiže OTOPLJENJE, ali onda još jedna drastična promena vremena - Evo šta predviđa meteorolog

Domaći meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu za vikend i početak naredne nedelje - očekuje se, kako kaže, ledeni dan, a meteorolog je objasnio i šta to tačno znači.

U petak jutro uz mraz, koji će biti znatno slabiji nego jutros, ali na jugu i jugoistoku Srbije biće i dalje jak. Minimalna jutarnja temperatutra biće od -10 stepeni na jugoistoku do -2 na severozapadu Srbije, stoji u najnovijoj prognozi.

- Tokom dana se usled advekcije tople vazdušne mase, očekuje osetno toplije, pa će maksimalna temperatura biti od 3 na jugoistoku do 9 stepeni na severozapadu Srbije - piše Đurić.

Na severu Srbije u subotu suvo, a u južnim i centralnim predelima oblačno, ponegde sa slabim padavinama. Jutarnji mrazovi će značajno oslabiti, ponegde ih neće ni biti, a maksimalna dnevna biće od 2 do 8 stepeni, predviđa meteorolog.

U nedelju suvo i prohladno, ujutro uz mraz. U ponedeljak pretežno sunčano, a nakon hladnog jutra uz mraz, tokom dana toplije. Maksimalna temperatura od 5 do 10 stepeni.

U utorak zahlađenje, a slabe padavine očekuju se samo u južnim i ponegde u centralnim predelima Srbije. "S obzirom na to da je prosek maksimalnih temperatura za ovaj deo godine od 1 do 5 stepeni, one će u narednom periodu biti uglavnom oko prosečnih vrednosti i u skladu sa kalendarom", satra meteorolog Đurić, i dodaje:

Za nama je još jedan hladan dan, a ponegde se očekuje i ledeni dan (ledeni dan je termin u meteorologiji, koji označava da je maksimalna temperatura ispod 0 ili 0 stepeni).