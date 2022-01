RADNICIMA U ZDRAVSTVU LEGLO PO 10.000 DINARA: Jednokratna novčana pomoć isplaćena zaposlenima u sektoru koji se bori za živote naših građana

Na račune 122.462 zdravstvena radnika u petak je uplaćeno po 10.000 dinara, a mladi od 16 do 29 godina od ponoći mogu da se prijavljuju za pomoć od 100 evra.

Ovo je u petak rekao ministar finansija Siniša Mali, ističući da se obećanje koje je dao predsednik Aleksandar Vučić za podršku zaposlenima u zdravstvu ispunjava i da je to način da im država kaže hvala za sve što čine za zemlju i građane. On je podsetio da je još pre pandemije, krajem 2019. godine, doneta odluka da se medicinskim sestrama poveća zarada za 15 odsto, a lekarima specijalistima za 10 procenata.

- Kada je počela pandemija, jedna od prvih mera bilo je povećanje plata svim zaposlenima u zdravstvu u iznosu od 10 odsto - kazao je Mali. - Nakon toga, krajem 2020. godine isplatili smo im jednokratnu pomoć od po 10.000 dinara. Lane, u januaru, zdravstvenim radnicima povećane su zarade za pet odsto, a sada za još osam odsto. Ako uporedite danas, sa januarskim povećanjem, u odnosu na 2011. godinu, plata medicinskih sestara je veća za 85 odsto, a lekara specijaliste je viša za 68 procenata.

Bila je, kako navodi, oko 604 evra, a ove godine će preći 1.000 evra. On je istakao da je pomoć i podrška države ogromna i da se tu pokazuje snaga naše ekonomije i prioriteti. Izgrađene su, kako podseća, i tri nove kovid-bolnice.

- Mislim da nema zemlje u Evropi koja je tokom pandemije izgradila potpuno nove, najsavremenije kovid-bolnice - ukazao je Mali. - Gradimo i fabriku vakcina, a gradi se i rekonstruiše veliki broj opštih bolnica i domova zdravlja. Nabavili smo sve potrebne uređaje, respiratore, lekove, vakcine, tako da smo i sa te strane pokazali snagu države, jer ona se pokazuje i kroz snagu zdravstva.

On je podsetio i da u ponoć, četvrtak na petak, počinje prijava mladih, od navršenih 16 do navrešenih 29 godina, za 100 evra. Prijava traje do 30. januara, a očekuje se da će svi, oko milion naših sugrađana, biti isplaćeni tokom prva tri dana februara. To je veoma važna mera, naglašva ministar, jer država želi da pokaže da podržava mlade. Mali je naglasio da je Srbija 2021. godine imala rekordnu stopu rasta od 7,5 odsto BDP-a.

- Otvaraju se fabrike i nova radna mesta, a za mlade je najvažnije da vide mogućnost da se zaposle, zasnuju porodicu, ostanu u svojoj zemlji i ovde ostvaruju snove - istakao je ministar. - To je ozbiljna ekonomska politika koju godinama vodimo. Pogledajte rezultat, prema istraživanju Bečkog instituta, više ljudi se vraća u Srbiju nego što odlazi, mladi nam ostaju. Nama je stopa nezaposlenosti kada su mladi u pitanju, pre samo 10 godina bila preko 50 odsto, a sada je oko 23 odsto.

On je rekao da Srbija na računu ima 182 milijarde dinara, i da je lane udeo javnog duga u BDP-u bio 56,8 odsto, što je daleko ispod nivoa Mastrihta od 60 procenata.

SVI penzioneri će 10. februara dobiti jednokratnu novčanu pomoć od po 20.000 dinara.

- Zajedno sa povećanjem penzija od 1. januara od 5,5 odsto po švajcarskoj formuli, ovo je dodatna podrška najstarijim sugrađanima, da im kažemo jedno veliko hvala za sve ono što su uradili do sada, kao i da ih podržimo u doba pandemije, jer oni su jedna od najugroženijih kategorija - istakao je ministar finansija Siniša Mali.

