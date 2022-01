(UZNEMIRUJUĆE FOTOGRAFIJE) GREŠKOM LEKARA OSTAO BEZ DELA GRLA?! Evo kako kardiohirurg objašnjava ovaj FENOMEN!

Mladen Acić, koji je greškom lekara, kako kaže, ostao bez glasa, istakao da priča počela davne 2013 godine, kada je osećao bol u grlu, misleći da je u pitanju neka vrsta prehlade. Kako je dodao, nedavanjem adekvatne terapije, on je ostao bez dela grla.

Acić je dodao da je tokom celog slučaja, bilo prisutno niz nepravilnosti. Kako je dodao, on nije znao ni ko ga je operisao.

- Rekli su mi i da neću osećati miris, a ja ga osećam - priča Acić.

Acić je potom dodao, da je i slučajem nesrećnih okolnosti ostao bez advokata koji je preminuo.

Dr Miljko Ristić kardiohirurg objašnjava da lekari često pacijentu kažu da će biti sve u redu, iako su svesni da neke stvari nisu u njihovom domenu sposobnosti.

- Nisu svi lekari kompetentni za sve vrste operacija - priča Ristić, dodajući da je neophodno iskustvo, i stalan rad na sebi.

Ristić je dodao da je pitanje, da li je lekar bio sposoban da reši komplikaciju, i da li je pozvao nekoga u pomoć kako bi mu pomogao.

- Neophodno je razgovarati sa pacijentima, i ukazati im na moguće posledice - priča Ristić.

Ristić se potom dotakao i afere oko leka koji je pripisan kao jedan od njegovih izuma.

- To se vrti po društvenim mrežama dva meseca, to je kao lek koji produžava život. Ja sam angažovao advokate, da se sve to reši. I rečeno mi je da moram da nađem NN osobu koja to reklamira - priča Ristić.

- Ja ne odustajem, to će morati da se reši - priča Ristić.

