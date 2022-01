PRIRODA SE ZBUNILA! Đorđe je obišao voćnjak i ostao u čudu: Usred januara kraj Topole procvetale kajsije

- Na jednom stablu bila su ima dva cveta, koji su bili pred samo otvaranje - kaže Đorđe Radišić iz sela Žabari kraj Topole.

Izutetno visoke temperature koje su u Srbiji zabeležene krajem decembra, zbunile su biljke i voćke. To je najviše vidljivo u selima u okolini Topole, jer su prvo procvetale visibabe, a zatim i kajsije. Đorđe Radišić iz sela Žabari sasvim slučajno dok je obilazio svoj voćnjak primetio je za ovo doba godine izuzetno retku i neobičnu pojavu.

- Na jednom stablu bila su ima dva cveta, koji su bili pred samo otvaranje. To je za mene bilo veliko iznenađenje jer ipak smo usred zime iako su temperature bile malo više, zimski je period, ali eto dovoljno toplote da se izazove cvetanje. Već narednog dana temperature su se spustile i hladnoća je oštetila cvet, ubrzo je stigao i sneg tako da od ovih zimskih kasjija ipak neće biti ništa - kaže Đorđe Radišić za agenciju RINA.

Cvetanje voća dva put godišnje ili u zimskim mesecima ovdašnji domaćini vezuju i za brojna narodna verovanja. Ako je po tome, onda nas čeka duga i hladna zima. Ipak, stručnjaci objašnjavaju da cvetanje voća van sezone može biti rezultat sve većih klimatskih promena.

- Klima se izmenila, a kajsija je poznata kao voćka sa veoma kratkim i nestabilnim zimskim mirovanjem, ona ne zna za kalendar, već se ponaša prema vremenskim prilikama, ili bolje reći neprilikama - izjavio je Ivan Glišić, profesor voćarstva na Agronomskom fakultetu u Čačku.

Prema preciznim klimatskim podacima sa meteo stanice Miokovci kod Čačka, vidi se da od 24. decembra do 6. januara nema negativnih temperatura, čak i u toku noći, a od 31. decembra do 5. januara maksimalne dnevne su se kretale od +11 do čak +17 stepeni.

- To nije dovoljno u ovom periodu da dođe do masovne pojave cvetanja kajsije, ali pojedinačni slučajevi se mogu dogoditi, kao što je to bio slučaj u selu Žabari kod Topole - dodao je Glišić.

Proizvođači kajsije već godinama unazad veliku muku muče jer upravo vremenske nepogode oberu veći deo kajsija i rod, a ni kvalitet nisu kao što su bili nekad. Rani mraz pokazao se kao najveći neprijatelj ovog voća, a ono što ne desetkuje on vrlo često pred samu berbu uništi grad.

