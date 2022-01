Ministar Vulin: Srbija nije dobro mesto za mafiju, imamo načine da im pokažemo da nisu poželjni

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da je, zahvaljujući radu svih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, Srbija danas sigurnija, mirnija i stabilnija, da naša država nije dobro mesto za mafiju i da policija ima načine da svim kriminalcima, narkodilerima, siledžijama pokaže da nisu poželjni u našoj zemlji.

Ministar je rekao da će prioritet rada policije i u narednom periodu biti bezbednost i sigurnost građana, borba protiv organizovanog kriminala, ali da će u fokusu biti i borba protiv uličnog kriminala koji u najvećoj meri pogađa običnog čoveka. „Razbili smo krvoločni klan Belivuk-Miljković i godinu dana posle toga nije bilo nijednog jedinog mafijaškog ubistva“, rekao je ministar policije Vulin. Ministar Vulin je istakao da su bezbednosne službe u razbijanju ovog klana imale snažnu podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića. „Neprijatelji, koje je Aleksandar Vučić obavljajući svoju funkciju dobio zbog Srbije, su moćni, neshvatljivo bogati i ljudi kojima ljudski život ne znači ništa“, rekao je ministar i ukazao da je razbijanjem ovog klana prekinut krak šverca droge, da su mafiji uzete stotine miliona, ali da je najvažnije to što im je ukinuta i razbijena linija regrutovanja naše dece za njihove prljave poslove. „To je najveći udarac Zviceru i ostalim pripadnicima kavačkog klana. Ne možemo da kažemo da smo borbu završili, ali na nama je da se borimo u svom segmentu, ali i u saradnji i koordinaciji sa drugim policijama u okruženju, jer bez te saradnje borba ne može da bude uspešna“, rekao je ministar policije. Beograd, kako je istakao, u poslednjih 40 godina nikada nije bio bezbedniji, što je rezultat rada beogradske policije na čelu sa načelnikom Policijske uprave za grad Beograd i pomoćnikom direktora policije Veselinom Milićem. Istakao je, da svaki policajac i svaki načelnik policijske uprave mora da zna da nema krupnih i sitnih krivičnih dela i da mora da vodi računa o tome kako se građani Srbije osećaju na ulici. „Mi smo ojačali instituciju pozornika i njih 228 je zauzelo svoje radno mesto u prestonici. Ove godine odškolovali smo oko 400 pozornika i radićemo to svake godine dok ne premrežimo celu Srbiju mrežom pozornika. Svaki kvart mora da ima svog policajca, čoveka koga poznajete, koji tu provodi vreme, koji zna problematikukvarta. Pozorniku se ne obraćaju najjači već najslabiji i on je veza između policije i građana“, ukazao je ministar policije. Ministar Vulin je ponovo naglasio da dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i on ministar policije marihuana u Srbiji nikada neće biti legalizovana. Ministar Vulin je istakao da nije teško imati dobre rezultate i biti ministar policije kada imate jasnu i snažnu podršku predsednika države Vučića. „Lako je biti ministar policije kada imate podršku prvog čoveka zemlje kao što je Aleksandar Vučić koji vam toliko pomaže, koji toliko učini, koji nikada ne pita koliko je potrebno ulaganja za policiju, ne kaže velike su plate, nego učini sve da se materijalni položaj i uslovi rada u policiji poboljšaju“, reko je ministar policije Aleksandar Vulin.

