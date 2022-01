VIRUSOLOZI SLOŽNI: Nova mutacija kovida bi bila tragedija za čitav svet, korona samu sebe počela da guši

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović kaže da će sadašnji talas epidemije koronavirusa imati dve faze.

Zovu me ljudi, kažu: „Nisam nigde izlazio, pazio sam se, a pozitivan sam.” Virus se jako raširio i niko više ne može da bude siguran na koji način se inficirao. Omikron se već pokazao kao slabija varijanta virusa, ali on i te kako može da bude opasan za hronične bolesnike i stariju populaciju, navodi u razgovoru za Objektiv nekadašnja šefica laboratorije u Institutu za virusologiju „Torlak”, virusolog dr Ana Gligić.

– Virus je uspeo da prevari svu dosadašnju literaturu o virusologiji i epidemiologiji. On se neprestano regeneriše, a mi ne znamo kada i gde. Ipak, omikron, koji je doveo do masovnog zaražavanja, sigurno će stvoriti barijeru kod ljudi, a slabija klinička slika koju izaziva govori u prilog tome da je virus počeo sam sebe da guši. Polazak đaka u školu će dovesti do dodatnog širenja virusa, zbog čega ugrožene grupe naročito moraju biti na oprezu – kaže dr Gligić.

“Da ključ ne uđe u bravu”

Naša sagovornica navodi da su se sve velike epidemije završavale tako što je virus toliko mutirao da više nije mogao da egzistira u čoveku.

– Plastično objašnjeno, potrebno je da virus dođe u situaciju da ne uđe lako u organizam, kao kada pogrešan ključ ne može da stane u pogrešnu bravu. On je već počeo da slabi i to nam daje nadu da će sam sebe ugušiti. Uz to treba dodati da tome doprinosi i čovek vakcinacijom. Ukoliko bi se dogodilo da nas virus još jedanput prevari i mutira tako da zaobiđe naš imunitet, imaćemo tragediju na svetskom nivou.

Prirodna žarišta

Dr Gligić kaže da je intenzitet epidemije pokazao da je koronavirus definitivno potekao iz prirode i da bi bilo najbolje ustanoviti koja su to prirodna žarišta koja bukte u našoj okolini.

– Postoji mnogo indicija da se on prenosi sa životinja koje smo pripitomi li, a sa kojima smo u kontaktu. Mi smo neprestano u epidemiji i stalnom ćorsokaku, jer nismo još uvek utvrdili sa sigurnošću odakle infekcija primarno potiče – ističe virusološkinja.

Prirodni imunitet je najjači

Dr Ana Gligić objašnjava da prema njenom višedecenijskom iskustvu prirodni imunitet najduže traje, ali da se u slučaju koronavirusa ne može sa sigurnošću kazati koliki je on zapravo.

– Bila sam jedan od učesnika velikog istraživanja koje se odnosilo na merenje imuniteta osoba koje su sredinom prošlog veka imale mišju groznicu. Mi smo išli od kuće do kuće, sa spiska otpusnih lista i obilazili ljude koji su oboleli od ove bolesti. Ispostavilo se da je njihov imunitet bio toliko jak da su na ovu infekciju imali antitela i nakon 19 godina. Prirodni imunitet je najjači, ali kod koronavirusa on definitivno varira u velikoj meri od čoveka do čoveka – kaže Gligićeva.

– Činjenica da se omikron soj virusa širi od 10 do 15 puta brže nego raniji sojevi može napraviti problem zdravstvenom sistemu, koji je već sada na udaru jer se broj obolelih zdravstvenih radnika procenjuje na između sedam i deset odsto. Dodatni problem predstavlja to što se u februaru može očekivati porast obolevanja od gripa, koji se već pojavio, a porastu može doprineti i nastavak školske godine, jer su đaci motor širenja gripa – kaže dr Tiodorović.

