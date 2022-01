ZABRINJAVAJUĆE! SVE VIŠE DECE ZAVISNO OD INTERNETA: Njih 20 je na lečenju u Drajzerovoj!

Svaki drugi mladi zavisnik je na odvikavanju od onlajn igrica, a zabrinuti roditelji kažu da im se deca od mobilnog ne odvajaju ni dok spavaju.

Sve više roditelja primećuje da im deca postaju zavisna od mobilnih telefona i društvenih mreža, a neki su već odlučili da dete pošalju na odvikavanje od interneta. U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj postoji poseban program namenjen zavisnicima od mobilnih telefona, interneta i društvenih mreža, na kom se sada leči 20 pacijenata od 16 godina pa naviše.

Među zabrinutim roditeljima je i D. K. (46), majka petnaestogodišnjeg dečaka, koja je za Kurir rekla da se njen sin ne odvaja od telefona već pet godina, otkako ga je u petom razredu dobio.

- Kupili smo mu mobilni da bismo sa njim mogli da se čujemo kad je van kuće. Nastavnici su me zvali više puta i žalili se da on i tokom časova bulji u telefon i ne sluša nastavu. A kad je kod kuće, ne može ni 10 minuta bez tog ekrana, čak ni dok jede. Sa telefonom odlazi u kupatilo, dok spava, stoji mu ispod jastuka. Zabrinula sam se jer primećujem da svu svoju koncentraciju usmerava na internet, a sve manje na školu, sport, drugove - rekla je ova majka, koja je uverena da joj je sin "navučen" na društvene mreže.

- Više puta sam mu oduzimala telefon i sakrivala ga, da bi u školu išao bez njega. Ali u trenucima bez telefona bio je još nervozniji i rasejaniji, kao da mu fali pola mozga. Rado bih ga poslala na odvikavanje, ali na jugu Srbije, gde živimo, nema ustanove za to specijalizovane - rekla je D. K.

Psiholog Radmila Vulić Bojović potvrdila je da u praksi sreće sve više zabrinutih roditelja koji razmišljaju da decu odvedu na odvikavanje od interneta i odvoje ih od ekrana kompjutera, laptopova i telefona.

- Deca neposredni kontakt i komunikaciju sa roditeljima, vršnjacima i ostalima u potpunosti zamenjuju komunikacijom preko interneta. Pandemija je to dodatno pospešila, ali, i bez nje, sa samom pojavom interneta i društvenih mreža stvari su se nepovratno promenile za ljudski rod i komunikacija je generalno prešla u te sfere - istakla je ona i upozorila na opasne posledice zavisnosti dece od interneta:

- Roditelji često primećuju da im deca menjaju dan za noć, da sve više vremena provode u večernjim satima ispred ekrana, što dovodi do toga da ujutru budu umorni i ne mogu da ustanu. Imaju slabiji uspeh u školi. To su znaci koji ukazuju da treba nešto da se preduzme. Ako ne postoje ograničenja, onda smo u situaciji kao da smo bez saobraćajnih znakova i semafora. Tu bi bio karambol na svakom koraku - rekla je Bojovićeva.

Direktorka Specijalne bolnice u Drajzerovoj, prim. dr sc. med. Diana Raketić, nedavno je rekla da je u toj ustanovi jesenas otvoren program za lečenje zavisnosti od interneta, a da u dnevnu bolnicu za sada dolazi 20 mladih klijenata od 16 i više godina. Ona je u intervjuu za Telegraf sugerisala da je 30-40 odsto od ukupnog broja zavisno od onlajn igrica, te da je udeo takvih na lečenju u Drajzerovoj nešto veći, do 10 osoba.

Ona je navela i da bi se lečenje moglo sprovesti u periodu od šest meseci do godinu dana. - Postoji intenzivna faza lečenja u dnevnoj bolnici i ona traje od četiri do šest nedelja. Savetuju se tri dolaska nedeljno i radi se grupno i individualno, a najpre se obavi razgovor sa klijentima. Morate proceniti da li postoji još neka udružena bolest, socijalna fobija, anksioznost, depresivni poremećaj ili hiperkinetički sindrom. Ako to postoji, mora se paralelno i taj drugi poremećaj lečiti - rekla je dr Raketić.

Lečenje od kocke, interneta i kladionica

Uključeni porodica i bližnji

Poznato je da se u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj leče zavisnici od droge, alkohola i kocke, ali od kraja prošle godine i zavisnici od interneta.

- Programi su individualni, prilagođeni potrebama svakog pacijenta ponaosob, ali im je svima zajedničko da su porodica ili druge bliske osobe uključeni i važni za lečenje. Ovo je u razvoju zbog postepenog porasta broja pacijenata koji se javljaju sa ovim problemima. Kognitivno-bihevioralni pristup daje najbolje rezultate, a kod pacijenata se obično paralelno radi i o zbrinjavanju drugih sociomedicinskih problema zajedno sa internistom, socijalnim radnikom i sl. - navodi se na sajtu ove ustanove.

Normalne aktivnosti ih smaraju

Veliki problem je nezainteresovanost dece i tinejdžera za uobičajene aktivnosti koje su različite od onlajn sadržaja: nezainteresovanost za druženje, sport, za bilo kakvim boravkom u prirodi. Njima je to, kako oni kažu, "smaranje" i gubitak vremena u odnosu na ono što je njihova preferirana aktivnost, a to je onlajn aktivnost, ocenila je psiholog Radmila Vulić Bojović.

Činjenice/Posledice zavisnosti od interneta

- Deca menjaju dan za noć

- Umorni su i pospani tokom dana

- Imaju slabiji uspeh u školi

- Nervoza

- Pad koncentracije

- Rasejanost

- Ćutljivost

