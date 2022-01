DANAS NAS OČEKUJE VREMENSKI ROLERKOSTER! Ujutru mraz, poslepodne blagi porast temperature

Izvor: Meteos, Foto: TOO Pale | |

Ujutru mraz i ponegde magla. Na visini tokom dana dolazi malo toplija vazdušna masa, ali zbog toga može biti dužeg zadržavanja magle, pre svega po kotlinama.

Tokom dana sunčani periodi sa sumaglicom ponegde uz manji porast dnevne temperature u odnosu na utorak.



Malo niskih oblaka biće u centralnim i južnim predelima. Vetar slab promenljiv, ujutru zapadni, a popodne južni i jugoistočni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od -9°C do -1°C, maksimalna od 2°C na jugu i jugoistoku Srbije do 7°C u Negotinu

i Loznici. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -3°C do 1°C.



Beograd: U sredu ujutru slab mraz, a tokom dana sunčano uz manji porast dnevne temperature u odnosu na utorak. Vetar slab, ujutru zapadni, a popodne jugoistočni.. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura -2°C u centru, na obodu grada do -5°C, a maksimalna do 6°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h oko 0°C.

