DIREKTOR SZO POHVALIO SRBIJU ZBOG VAŽNE ODLUKE: Ove godine vakcina HPV o trošku Republičkog fonda

Tedros Adhanom Gebrejesus, direktor Svetske zdravstvene organizacije pohvalio je Srbiju zbog odluke da vakcinacija HPV vakcinom tokom ove godine bude moguća o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

- Hvala, Srbijo, što ste doneli ovu važnu odluku i zbog ulaganja u zaštitu devojčica od raka grlića materice. Vakcinacija protiv humanog papiloma virusa može da nas približi eliminisanju ove bolesti - naveo je direktor SZO.

Hvala, #Serbia, for making this important decision and investment to protect girls from #CervicalCancer. Vaccination against #HPV can bring us closer to eliminating this preventable disease. https://t.co/CdP0uAcQ2s