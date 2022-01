DANAS PADA KONAČNA ODLUKA O NASTAVKU ŠKOLE: Ove stvari su izvesne!

Tim za škole danas donosi konačnu odluku o modelu nastave u centralnoj Srbiji. Gotovo izvesno je da neće biti produženja raspusta i škola počinje u ponedeljak. Za razliku od mlađih osnovaca za koje nema dileme i oni idu u školu, do poslednjeg trenutka ostaje dilema za starije osnovce i srednjoškolce.

Sastanak Tima za škole koji će zasedati tokom dana, biće najneizvesniji do sada. Odluka ne zavisi samo od brojke ukupno obolelih nego i uže posmatrano među nastavnicima i đacima ali i mogućnosti širenja virusa u školskoj sredini. Na model nastave tokom drugog polugođa posebno u zimskim mesecima uticaće i mogućnost preklapanja kovida i gripa.

Pred sastanak Tima za škole moglo bi se reći da ništa nije isključeno, pa ni varijanta koja se u javnosti najmanje pominje kao najmanje moguća, a to je da svi đaci krenu na nastavu u školu. U prilog direktnoj nastavi govore poslednje brojke od 1. januara do 11. januara kada je obolele dece školskog uzrasta od šest do 18 godina bilo 2.084 ili 0.27 odsto od ukupnog broja đaka. Učešće dece školskog uzrasta u ukupnom broju potvrđenih slučajeva COVID-19 u istom periodu iznosio je 2.8 odsto.

Međutim, poslednji presek od 11. januara do danas, još uvek nije poznat i njega će prvi tokom dana videti upravo članovi Tima za škole. Na osnovu tih podataka i analize moguće transmisije virusa unutar škola biće i doneta konačna odluka.

Ipak, Krizni štab ali, i medicinski deo Tima za škole forsiraju odluku da svi osim đaka od prvog do četvrtog ne idu na nastavu u klupe. Tako su se poslednjih dana, nezvanično, lomila koplja oko dve stavke. Najviše nedoumica je oko starijih osnovaca to jest, da li da se i oni prebace na model onlajna zajedno sa srednjoškolcima. Potom, da li da se odmah krene onlajn ili ostavi mogućnost kombinovanog modela do sledećeg preseka i analize broja obolelih. Ukoliko se ipak, presudi da se ne kreće u školske klupe, ta odluka će se sigurno odnositi na srednjoškolce, dok će za starije osnovce ovaj model gotovo sigurno biti ‘nategnut’ prilikom odlučivanja.

Pred sednicu Tima za škole osim činjenice da nema produžavanja raspusta, najmlađi su na nastavi u klupama, izvesno je i da ukoliko presuda padne na kombinovani model to će podrazumevati dan u školi, dan onlajn. Varijanta nedeljnog smenjivanja se bar za sada isključuje.

Tim za škole se inače sastaje svakog četvrtka tako da škole pre kraja radne nedelje imaju preporuke za nastavu narednih pet dana i to na osnovu najsvežijih izveštaja o obolevanju. Ovog puta odluka je pomerena dan ranije jer je posredi početak polugođa. Odluka koju donese Tim za škole uslovno rečeno neće biti konačna jer će se kao i do sada o nastavi odlučivati na nedeljnom nivou.

Moguće izmene biće prvenstveno na lokalu odnosno po opštinama jer u nekima može doći do pogoršanja epidemiološke situacije ili obrnuto.

- Najveći broj osnovnih i srednjih škola imao je neposrednu nastavu. Tokom prvog polugodišta u OŠ je realizovano 95 odsto neposredne nastave, u srednjim odsto, i po 5 odsto kombinovane i onlajn nastave. Sve pohvale i za prosvetne radnike, kao i nenastavno osoblje koji su posvećeno i predano radili kako bi nastavni proces u vreme pandemije tekao kontinuirano. Ne smemo zaboraviti i da je onlajn nastava zahtevniji model nastave i za učenike i za nastavnike, ali mislim da smo sve poteškoće na koje smo naišli u početku vrlo brzo i uspešno prevazišli i da je prosvetni sistem tokom pandemije u potpunosti odgovorio na sve okolnosti - rekao je za medije ministar prosvete Branko Ružić.