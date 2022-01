U Ivanjici više nemaju gde da sahranjuju najbliže: Na sva tri groblja ostalo samo par slobodnih parcela

Lokalna samouprava je javno pozvala građane ukoliko poseduju parcele preko hektara površine da iste ponude za potrebe proširenja groblja.

Problem sa grobnim mestima u Ivanjici je alarmantan. Na Ivanjičkom, Palibačkom i groblju na Mazgitu ostalo je par slobodnih parcela koje će, nažalost, uskoro biti popunjene.

Po rečima rukovodioca komunalnog sektora JKP “Ivanjica“, Nebojše Lukovića, u najboljem slučaju Ivanjičani će imati gde da se sahranjuju do kraja godine a nakon toga će lokalna samouprava morati da nađe rešenje, piše Infoliga.rs.

Godinama unazad priča se o potrebi proširenja grobalja na području ivanjičke opštine, pominjala se i pozicija na mestu zvanom Strelište, ali konkretnih rešenja do sada nije bilo. Lokalna samouprava se bavi ovim problemom, pa se očekuje da on bude rešen do leta.

