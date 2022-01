Svečano uručen Krst Vožda Đorđa Stratimirovića! Ivan Stratimirović: Srećan sam i što sam u društvu divnih i uglednih ljudi

Centar za razvoj Šajkaške, sa blagoslovom Njegovog preosveštenstva episkopa sremskog Vasilija i uz saglasnost porodice Stratimirović iz Kulpina, odlučio je da Ukaz o odlikovanju i Krst vožda Đorđa Stratimirovića dodeli osnivaču Izdavačke kuće „Prometej” Zoranu Kolundžiji, dekanu Fakulteta tehničkih nauka prof. dr Srđanu Kolakoviću, direktoru FTN-a prof. dr Slobodanu Radišiću, direktoru „Dnevnika” Dušanu Vlaoviću, muzejskom savetniku Dragu Njegovanu, i protojereju Đorđu Stoisavljeviću.

Orden, ustanovljen prošle godine povodom prenosa posmrtnih ostataka Đorđa Stratimirovića u Srbiju nakon 113 godina, uručio im je juče, na Svetog Jovana, potomak komandanta srpskih vojnih snaga za vreme revolucije u Austrougarskoj 1848. Ivan Stratimirović.

Đorđe Stratimirović, rođen u Novom Sadu, upamćen je kao vojskovođa koji je sa dobrovoljcima izvojevao prvu i najvažniju pobedu nad mađarskom vojskom generala Janoša Hrabovskog, koja je sa Petrovaradinske tvrđave pokušala da zauzme Sremske Karlovce.

– U neverovatnoj bici, kada su trupe regimenta Don Miguel iz Petrovaradina napale Sremske Karlovce, on je uspeo da sa to malo Srba i gotovo nepostojećim naoružanjem razbije mađarske trupe, regularnu armiju sa artiljerijom, konjicom, pešadijom, da ih otera u beg ostavljajući svoje mrtve i ranjene, oružje i municiju – kaže njegov unuk Ivan Stratimirović. – To se pročulo po svim krajevima, nagrnuli su dobrovoljci da brane srpstvo. U svim pobedonosnim bitkama koje je vodio, moj pradeda nije bio od onih koji su komandovali vojskom: „Napred, drugovi!”, već je govorio: „Za mnom, braćo!”. Bio je ranjavan više puta, dva-tri konja ubijena su pod njim, a od gelera mu je ostao trag na čelu. Poživeo je 86 godina, a sahranjen je u Beču.

Kako dodaje, konačno je osvanulo neko novo vreme kad smemo da kažemo ko smo, odakle smo i kuda ćemo ići.

– Odbor za povratak posmrtnih ostataka vožda Đorđa Stratimirovića u otadžbinu i njegov predsednik Aleksandar Đurđev imaju prvenstveni izbor, pošto poznaju ljude koje predlažu za ovo odličje. Iako su među nosiocima Krsta i najviši državni odnosno crkveni predstavnici, ne možemo meriti na grame čije su zasluge ovolike ili onolike: svako u svojoj oblasti radi i radiće ono što je, da se poslužim rečima knjaza Miloša, na polzu naroda – objašnjava Ivan Stratimirović.

Privilegija je biti na ovom mestu i primiti ovako prestižno priznanje koje nosi ime jednog od najvećih srpskih vojskovođa, rekao je Dušan Vlaović u IK „Prometej”, gde je priređeno svečano uručenje.

– Ja sam zbog toga izuzetno srećan, a srećan sam i što sam u društvu divnih i uglednih ljudi. Vožde, dobrodošao kući i hvala ti za sve što si učinio za naš rod i našu zemlju – dodao je.

Privilegija je biti na ovom mestu i primiti ovako prestižno priznanje koje nosi ime jednog od najvećih srpskih vojskovođa, rekao je Dušan Vlaović

Zahvalivši porodici Stratimirović na uručenom ukazu i odlikovanju, Slobodan Radišić je podelio sa prisutnima da će i ubuduće nastaviti da pruža podršku Centru za razvoj [ajkaške, u oblasti koja se odnosi na kulturna i socio-ekonomska pitanja, sa posebnim naglaskom na obrazovanje i otvaranje novih radnih mesta. Njegov kolega na FTN-u Srđan Kolaković bio je dirnut ovom pažnjom, doživevši je kao priznanje za 40 godina rada sa mladim ljudima i razvoj visokog školstva.

– Čitajući biografiju vožda, nisam mogao a da se ne setim svoga dede, dobrovoljca u Prvom svetskom ratu, koji je iz Amerike, posle 12 godina, došao da se bori za Srbiju i kao takav dobio zemlju od kralja u Banatu – opisao je putešestvije svoje porodice od Ibarskog Kolašina na KiM, preko Crne Gore, Hercegovine, do Vojvodine.

Otac Đorđe Stoisavljević, prvi vojni sveštenik nakon 1945. u Srbiji, prisetio se ne samo vožda Stratimirovića već i drugih znamenitih ličnosti sa kojima dostojanstveno deli ime, kako i dolikuje.

– Kada su naši preci došli na ovaj prostor, oni su hram, svega stotinu metara odavde, posvetili Sv. Georgiju, velikomučeniku, pobedonoscu, koji je trebalo da im bude inspiracija da brane ono što čini njihov istinski identitet. Vožd Stratimirović je u nizu branilaca, i to vrlo istaknutih, vođen željom da svom narodu izdejstvuje slobodu, koja je osnovni preduslov za stvaralaštvo, ravnopravnost, duhovnost, kulturu. Zato dobiti njegovo priznanje znači dobiti ulaznicu u društvo plemenitih – dodao je.

Svaka nagrada je obaveza za dalje, a ne samo priznanje, zaključio je Drago Njegovan, koji se kao autor potpisuje na 55 publikacija, a među njima i na „Prisajedinjenje Vojvodine Srbiji”, gde je u posebnom poglavlju pisao o generalu Stratimiroviću. Takođe, kao predstavnik Malog istorijskog društva Novi Sad objavio je knjige brojnih autora koji su se bavili ovim istorijskim poglavljem, gde se ističu „Uspomene Đorđa Stratimirovića” koje je priredio Žarko Dimić, takođe dobitnik ovog odličja.