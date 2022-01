CENA CRNOG ZLADA NAJVIŠA U POSLEDNJIH 7 GODINA! Evo šta mogu da očekuju naši vozači

Za mesec dana crno zlato na berzama poskupelo za 20 odsto, a to će se do proleća odraziti i na maloprodajne cene u Srbiji, upozoravaju naftaši.

Cena crnog zlata na svetskim berzama samo u poslednjih mesec dana skočila je za oko 20 odsto zbog smanjene proizvodnje i veće potražnje, te je nafta tipa brent dostigla rekordnih 87 dolara po barelu, što je najviša vrednost u poslednjih osam godina.

Domaći naftaši upozoravaju da kraj rasta vrednosti nafte još nije na vidiku, predviđajući da bi do proleća barel mogao da premaši i famoznih 100 dolara. Loša vest za domaće vozače je što će se ovaj trend neminovno preliti i na Srbiju, pa bi, prema prognozama, uskoro i na srpskim pumpama gorivo moglo da poskupi i do dva dinara po litru.

- Cena nafte je u prethodnom periodu stalno rasla, a proizvođači je ne proizvode dovoljno i to je uzrokovalo veštačku nestašicu - ocenio je za Kurir Nebojša Atanacković, vlasnik jedne naftne kompanije.

Prema njegovoj proceni, ako cena barela nastavi da raste ovim tempom, maloprodajne cene goriva na domaćim pumpama mogle bi da budu povećane za oko dva dinara po litru.

- Ako se nastavi ovim tempom, cene goriva na pumpama mogle bi da se povećaju za dinar do dva, u narednih mesec, dva dana - rekao je on, ali se nada da do poskupljenja neće doći ako država blagovremeno reaguje. - Mislim da bi država trebalo da smanji iznose akciza na naftne derivate kako bi maloprodajne cene goriva bile pristupačnije građanima - naveo je Atanacković i podsetio da konstantno raste cena svih energenata kako nafte, tako i struje i gasa.

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović ističe da je brent nafta, koja je od najveće važnosti za snabdevanje Srbije, od početka godine poskupela za desetak dolara po barelu, pa smo prvog decembra imali cenu od 68 dolara, a da je sada više od 87 dolara po barelu.

- Ovaj poslednji skok je izazvala tenzija na tržištu i ovaj vrh će, po svemu sudeći, nastaviti da raste do 100 dolara po barelu - ocenio je Mićović za RTS. On je takođe upozorio da će se ovaj skok cena svakako odraziti i na naše tržište.

- Kada su ovako visoke cene, državi je prihod od PDV veći nego što je projektovala, jer ovo su prilično veće cene. Postoji tu prostora da država smanjenjem fiskalnih opterećenja na goriva pomogne celoj ekonomiji i društvu da se ne prenese sav taj uticaj visokih cena na sve proizvode i usluge, jer to će onda izazvati jednu lančanu reakciju - zaključuje Mićović.

Sadašnje prosečne cene goriva:

Evrodizel 173,45 dinara

BMB95 165,79 dinara

TNG 96,41 dinara