‘U SRBIJI URAĐENE OBDUKCIJE 17 žrtava kovida!?‘ MILORAD KOMRAKOV PRENOSI STRUČNA MIŠLJENJA DA LI JE POTREBNA AUTOPSIJA

Novinar Milorad Komrakov u svojim knjigama o koronavirusu, piše da SZO ne preporučuje obdukcije preminulih od koronavirusa, jer je ogroman rizik da se prisutni zaraze.

Međutim, kako navodi Komrakov, kardiohirurg dr Miljko Ristić kaže da su obdukcije preminulih od virusa korona dale frapantne i izuzetno zabrinjavajuće podatke.

– U Srbiji je urađeno 17 odbukcija, a SZO inače ne preporučuje obdukcije preminulih od koronavirusa jer je ogroman rizik da se prisutni zaraze. Kada je reč o rezultatima obdukcije, oni moraju da se znaju i posebno treba da ih zna omladina kako bi im služili kao svojevrsno upozorenje. Rezultati su frapantni: dolazi do nekroze plućnog tkiva koja se ne može ničim popraviti. To objašnjava što pacijenti umiru u roku od 48 sati. Naši mladi bi morali da shvate da nije reč o običnoj upali pluća koja će proći antibioticima i lekovima, već je zabeležen veliki broj preminulih koji nisu imali bolesti pre toga – kaže on. Ističe da umiru i mladi, a među obdukovanima najveći je broj mladih koji su preminuli u roku od 24 do 48 sati.

– Ovo nije obična upala pluća ili prehlada, već teška bolest. Treba uticati na svest mladih da smanje aktivnosti i to je jedini realan način da se epidemija spreče – kaže Ristić. Podvlači da u ovom trenutku mladi obolevaju pod istim rizikom kao i stari, a da nemaju prethodnih bolesti.

– Neretko mladi završavaju za jedan do dva dana. Shvatite da je to u našem okruženju i da ste možda kandidat za to.

Ristić ističe da virus izaziva infekciju, uništava pluća, a oni koji preleže, ostaju sa trajnim posledicama štetnim po svoje zdravlje: malaksalost, zamor… Respiratori, kaže, nisu svemogući i omogućuju samo zdravom delu pluća da lakše diše, dok je deo pluća zahvaćen infekcijom nepovratno uništen.

– Nikakvim lekovima i respiratorima ne može se povratiti funkcija pluća – kaže Ristić. Virus korona uništava organe do potpune neprepoznatljivosti, čak više nego zloglasna gangrena, pa je posle njegovog smrtonosnog pohoda kroz ljudsko telo i iskusnim obducentima teško da razaznaju tip tkiva! Obdukcije 17 preminulih od posledica kovida, uglavnom mlađih ljudi, radilo je kod nas, na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu, troje obducenata, piše B. Radivojević za Večernje novosti 14. jula 2020. godine. A, ovakav utisak posle uvida u njihove nalaze, za Novosti iznosi profesor dr Miljko Ristić, kardiohirurg, kojeg su nalazi patologa interesovali iz stručnog ugla, da shvati kako korona oštećuje srce.

– Preblago je reći da su nalazi obdukcije iznenađujući, a opet, teško je iz pijeteta prema preminulima upotrebiti neku reč koja bi bolje oslikala ono što je od organa ostalo posle kovida – priča profesor Ristić. – Obdukovani pacijenti nisu imali druge bolesti zbog kojih bi kod njih kovid imao tako tešku sliku, s izuzetkom hipetenzije u nekim slučajevima, koju ovde i ne možemo posmatrati baš toliko fatalno, s obzirom na to da je u Srbiji ima svaki drugi odrasli. Njihovi organi: pluća, srce, jetra, bubrezi, toliko su uništeni da obducenti nisu znali sa kojim preparatom rade, uopšte ih ne bi prepoznali.

S obzirom na to da Svetska zdravstvena organizacija zbog mogućnosti zaraze koronom ne dozvoljava klasične obdukcije, naši patolozi radili su modifikovane, bez inače agresivnog otvaranja lobanje.

– Rizik od zaraze tokom obdukcije je toliko povećan kod kovida da svaka nauka gubi smisao ako neko izgubi život da bi dokazao nešto nepoznato – kaže prof. Ristić.

– Obdukovani pacijenti jako brzo su preminuli od posledica kovida, u roku od 24 do 48 sati, i to se i navodi u izveštaju. Bode oči to što su bili mladi i zdravi, ali baš to i upozorava da ovaj virus napada sve, i da se nikad ne zna kod koga će imati fatalan ishod. Promene organa pod uticajem korone kod preminulih su takve da se ničim ne mogu oporaviti, ni lekovima niti bilo kojom drugom medicinskom intervencijom. I to objašnjava zašto nastupa smrt čak i kod mladih. Upravo ta oštećenja organa, naravno u neuporedivo manjoj meri kod preživelih, za dr Ristića su dokaz tvrdnje pojedinih stručnjaka iz sveta koji upozoravaju da posledice korone predstavljaju pretnju po život, čak i pošto se ova zaraza uspešno preleži.

– Šteta je što nije kod nas urađeno više obdukcija, ali i nalazi za ovih 17 su prodor u svetskoj nauci – kaže dr Ristić. Kod nas se obdukcije rade kada pacijent premine, pre nego što u bolnici provede 24 sata.

– Teško je to sad u ovoj situaciji ispoštovati, ali 17 preminulih obdukovano je kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti, recimo da li je to respiratorna, bubrežna ili srčana slabost. Jer, znamo da korona najviše napada pluća, pa onda bubrege i srce. U nekim slučajevima bilo je zahvaćeno više organa, a srce, koje je inače jak mišić, kod preminulih je usled virusa bilo pretvoreno u masu bez snage da pumpa krv i tako snabdeva sve organe kiseonikom – upozorava naš sagovornik. U Kini su patolozi prvu obdukciju uradili posle 1.200 umrlih od posledica kovida 19, a kod nas su obdukcije rađene na samom početku epidemije, dok smo još imali malo preminulih – kaže dr Miljko Ristić.

– Sve je to trajalo mesec dana, a rezultati su objavljeni u maju. Mi smo do sredine maja imali 228 preminulih od korone. Utoliko brza reakcija naših patologa zaslužuje veću pažnju svetske stručne javnosti.

Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar upitan da prokomentariše pisanje medija o navodnim obdukcijama preminulih od kovida 19 i pitanje da li je bilo obdukcije radi istraživanja, naglasio je da toga nije bilo u Srbiji. Lončar je podsetio da je stav SZO i svih da ne smeju da se rade obdukcije kod pacijenata pozitivnih na koronu i kazao da od dekana Medicinskog fakulteta ima potvrdu da obdukcije nisu rađene u Institutu za patologiju, kao i od direktora sudske medicine da ni kod njih nije bilo obdukcija, a to su, rekao je, dve institucije kod kojih se inače rade obdukcije.

– Ne znam da li su jedna, dve ili tri zemlje u celom svetu rekle da su radile obdukcije, ali uz opremu za podvodno ronjenje zbog rizika od zaraze. U Srbiji to nije rađeno. I to nije neka stvar koja je mogla da se uradi a da se ne zna. Mi poštujemo preporuke SZO – naglasio je ministar. Na pitanje da li se zna tačno koliko je ljudi u Srbiji kod kojih je utvrđen virus korona kao tačan uzrok smrti, Lončar je kazao da se stalno postavlja pitanje, i to ne samo kod nas, da li je neko umro od korone ili ne.

– Da se utvrdi od koje je bolesti neko umro, jedino može obdukcijom. SZO je rekla da ne može da se radi obdukcija.Ako neko tvrdi da može bez obdukcije da kaže od čega je neko umro, on bi sutra dobio Nobelovu nagradu – objasnio je ministar. Obdukcija je jedini način da se utvrdi tačan uzrok smrti, a sve ostalo je, prema njegovim rečima, na nivou nagađanja. Nakon što se u javnosti podigla prašina zbog izjave profesora Miljka Ristića da je u Srbiji urađeno 17 obdukcija preminulih od kovida i da pluća gotovo istrunu zbog ove bolesti, direktor Insituta za patologiju demantovao je ovu tvrdnju, uz objašnjenje da se takve obdukcije još uvek ne rade zbog nedostatka uslova i prevelikog rizika od zaraze. Kako portal Objektiv ekskluzivno saznaje, 17. jula 2020. godine u tekstu Aleksandre Vasić, na Institutu za sudsku medicinu, koji predstavlja jednu od dve ustanove u Srbiji u kojoj se obdukcije vrše, sasvim slučajno izvršeno je nekoliko obdukcija preminulih koji su bili zaraženi koronom.

– Još uvek zvanično ne radimo obdukcije preminulih od kovida, ali uvek postoji mogućnost da neko telo „promakne“. Od ukupno 500 osoba kojima je urađena obdukcija, tri su bile pozitivne na kovid, što smo tek naknadno saznali. Sigurno se i na Institutu za patologiju desila neka slična situacija, to nije ništa neočekivano. Ono što može da se kaže jeste da su ove osobe umrle od nečega što je povezano sa kovidom, a to je teška upala pluća, koja se jasno vidi nakon seciranja tela – potvrđuju za ovaj portal iz Insituta za sudsku medicinu u Beogradu. – Naravno, postupamo prema upustvu „Batuta“ u kojem se kaže da za sada ne treba raditi obdukcije, ali dešava se da tek nakon seciranja vidimo da je preminuli imao jaku virusnu upalu pluća, u nekim slučajevima i upalu izazvanu kovidom 19.

– Samo na osnovu obdukcije ne bi moglo da se potvrdi da je preminuli imao kovid. Bilo je nekoliko slučajeva kada su brisevi iz nosa preminulog bili negativni, ali tek kada su leševi obdukovani i kada je uzet bris iz dušnika, ispostavilo se da ipak jesu pozitivni na koronu. Srećom, niko od lekara se do sada ovim putem nije zarazio – kaže naš izvor sa Instituta za sudsku medicinu. Iako se u pojedinim izveštajima tvrdilo da kod upala pluća izazvanih kovidom organi prosto „istrunu“ i „nestanu“, naš sagovornik objašnjava da na osnovu svega što je do sada viđeno nema govora o tome.

– Kod tri pacijenta u Srbiji koji su bili zaraženi koronom, upale pluća bile su teške i obilne, ali nijedna nije imala neku osobinu koja je „nikad viđena“. Koleginica koja je radila jednu obdukciju kaže da je pod prstima osetila te poznate gromuljice u plućima, koje liče nalomljeno staklo, ali ni to nije karakteristično samo za kovid. Jaka upala pluća se vidi i ona ne izgleda ništa dramatičnije nego upala pluća izazvana gripom, koja takođe može da bude uzrok smrti u ne tako malom broju slučajeva. Naravno, korona je opasna zato što se smrtni ishod dešava pet puta češće – kaže izvor iz Instituta. Uslovi koji moraju da budu ispunjeni da bi se radila obdukcija preminulih zaraženih kovidom u Srbiji uključuju otvoren prozor, gumene čizme, maske i posebne alate. U ovom trenutku, stav Medicinskog fakulteta u Beogradu jeste da nema uslova da se obdukcije rade.

– Mi većinu opreme zapravo imamo, zato što se svaka obdukcije preminulih od HIV infekcije i mnogih drugih virusa radi pod punom zaštitom. Ipak, za koronu je propisano da to moraju da budu dodatni, „super uslovi”.To znači električna testera sa usisivačem, stolovi koji imaju određene usisivače u sebi, kako bi se što više sprečila mogućnost zaraze. Mi smo trenutno u postupku nabavke tih predmeta. Na svakom institutu na kojem se radi obdukcija pravilo je da mrtvi uče žive. Nadamo se da će tako biti i u ovom slučaju i da će nam obukcije promene na nivou tkiva i organa otkriti kako da pronađemo lek – potvrđuje naš sagovornik.

Ovim povodom, ponovo se oglasio i profesor dr Miljko Ristić, koji je za Objektiv potvrdio da je ostao pri svom stavu da dokazi o masovnijoj obdukciji preminulih od korone u Srbiji postoje.

– Sve što sam rekao su informacije sa onlajn kovid foruma, koji je održan u maju pod pokroviteljstvom Medicinskog fakulteta. Ja sam to samo preneo.Konferencija je trajala dva sata, dok je deo o obdukciji trajao oko 20 minuta. Ja sam hteo da upozorim sve iz najbolje namere. Nisam hteo da se bilo kome zamerim niti da nanesem štetu, već da upozorim sve da se čuvaju. Ako nekome to nije u redu, neka javno objasni zbog čega – rekao je Ristić.

Analize obdukcionih nalaza pacijenata koji su preminuli od virusa korona, koju je uradio profesor Grejem Kuk, specijalista za zarazne bolesti na Imperial koledžu u Londonu, jasno su pokazale da su sve žrtve imale zgrušavanje krvi, odnosno neki oblik tromboze.

To možda nije bio direktni uzrok svake smrti, piše Dejli mejl, a prenosi Kurir 16. jula 2020. godine. Ali nalazi koji tek treba da budu objavljeni, podržavaju teoriju da kovid 19 izaziva kardiovaskularne tegobe. Uprkos tome što se korona uglavnom smatra respiratornom bolešću koja napada pluća, ova infekcija u težim slučajevima može da ošteti i druge organe. Ispostavilo se da su se krvni ugrušci pojavili kao jedna od komplikacija.

– Uradili smo veliki broj obudkcija i kod svakog preminulog pacijenta smo pronašli dokaze o trombozi. Videli smo pacijente sa koronarnom trombozom (krvni ugrušak u srčanom sudu) i vaskularnom trombozom (krvni ugrušak u veni). Dakle, čini se da je to važan deo bolesti to u smislu da aktivira sistem koagulacije – rekao je profesor Kuk. Zgrušavanje krvi je proces koji uključuje niz faza, od kojih je prvi poznat kao aktivacija trombocita, koja se dešava kada oni promene oblik iz ravnog diska u kuglu i skupe se tako da formiraju čep.

– Važno je napomenuti da je kovid 19 multisistemska bolest. Jedna od karakteristika koja je izdvaja od ostalih teških virusnih bolesti je to hiperkoagulabilno stanje koje izgleda kao da je povezano sa kasnijim dijagnozima – dodao je ovaj lekar. Hiperkoagulabilno stanje nastaje kada se krv zgrušava više nego što je potrebno, i može biti deo poremećaja krvi ili isprovociran lekovima, rakom, srčanim udarima ili HIV-om. Opasno je jer može da dovede do stvaranja krvnih ugrušaka u venama koji mogu da putuju krvotokom i uzrokuju vensku trombozu. Takođe može da izazove plućnu emboliju – krvni ugrušak u plućima, i poveća rizik od moždanog ili srčanog udara, jakih bolova u nogama, otežanog hodanja… Britanski lekari kažu da su primetili veliki broj pacijenata zaraženih virusom korona koji imaju problema sa zgrušavanjem krvi, a profesor Rupen Arija sa Kings koledža u Londonu kaže da je u maju čak 30 posto pacijenta imalo krvne ugruške.

– Mislim da je postalo očigledno da je tromboza glavni problem – rekao je on za Bi-Bi-Si. Lekari smatraju da bi svi pacijenti primljeni u bolnicu s kovidom trebali da prime malu dozu lekova za razređivanje krvi kako bi se sprečilo stvaranje ugrušaka, piše Tajland medikal njuz.

Mirsad Mulasmajić iz Novog Šehera, u BiH, krampom je razbio televizor.

Dok razbija, Mirsad psuje i koronu i vesti, i sve što mu je palo na pamet. Kako otkrivaju lokalni mediji, koliko god snimak bio i smešan, Mirsad jedva sastavlja kraj s krajem.

– Supruga mi je bolesna. Imam sina od 10 godina. Voleo bih da dođete do mene da vidite u kakvim uslovima živimo – kazao je Mulasmajić. Kaže da više nije mogao da sluša vesti koje mediji svakodnevno objavljuju o virusu korona i da ga je to dovodilo do ludila, piše bosanski Avaz, a prenose Novosti onlajn 27. septembra 2020. godine.

– Nema nikakve druge vesti osim korone. Samo sluđuju ionako napaćeni narod – kaže Mirsad Mulasmajić.

Milorad Komrakov, novinar