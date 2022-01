DANAS VIŠE OD 16.400 ZARAŽENIH: Od korone umrlo 30 osoba!

Izvor: Pink.rs, B92.net, Foto: Tanjug/Nikola Anđić, Tanjug/Darko Vojinović, Tanjug AP/Thom Bridge/Independent Record via AP, Tv Pink Printscreen | |

Prema poslednjem preseku u Srbiji je potvrđeno još 16.403 zaraženih koronavirusom.

U poslednja 24 sata preminulo je 30 osoba.

Na respiratorima se nalazi 113 pacijenata.

U Srbiji registrovana "flurona"

Direktorka Instituta za javno zdravlje "Batut" Verica Jovanović izjavila da je registrovan prvi slučaj flurone u Srbiji.

Flurona je, podsetimo, istovremeno prisustvo virusa gripa i koronavirusa kod jedne osobe.

"Jako se teško razlikuje klinička slika između kovida i same manifestacije virusa gripa. U pitanju je povišena temperatura, opšta slabost, svi simptomi respiratorne infekcije. Ono što je karakteristično je da brzo prolazi, kao što je manifestacija dejstvom omikron soja koji izaziva kovid infekciju", navela je Jovanovićeva.

Istakla je da će se flurona ponavljati, te da Institut Torlak prvi put u ovoj godini na uzorcima koji se dostavljaju utvrđuje prisustvo i jednog i drugog virusa.

Doneta odluka kako će đaci ići u školu

Raspust se približio kraju i đaci se u klupe vraćaju u ponedeljak. Drugo polugodište počinje tako što će đaci od prvog do četvrtog razreda ići u školu redovno.

Istovremeno, osnovci od petog do osmog razreda i srednjoškolci počeće rad po kombinovanom modelu nastave. Ovu odluku doneo je Tim za škole i time otklonio višednevne nedoumice oko toga da li će i kako početi drugo polugodište.

U praksi, ovo znači da će učenici od petog do osmog razreda od ponedeljka nastavu pohađati podeljeni u dve grupe, i to tako što će polovina njih časove jedan dan pratiti onlajn, a druga ići u školu, a sutradan će se zameniti. To isto važi za srednjoškolce.