Fajnenšel tajms: Pun pogodak Telekoma Srbija! Najugledniji britanski medij o kupovini prava na utakmice Premijer lige

Dragan Šolak priznao poraz: “Junajted grupa će ostati bez mnogo pretplatnika”.

Telekom Srbija je napravio pun pogodak kupovinom prava na TV prenose engleske Premijer lige!

Ovo se zaključuje u opširnom tekstu uglednog Fajnenšel tajmsa o borbama na srpskom medijskom tržištu oko emitovanja utakmica najpopularnije fudbalske lige na svetu i ostalih sportskih sadržaja.

- S obzirom na to da jako malo domaćinstava u Srbiji koristi usluge više kablovskih operatera, očekivano je da će se zbog fudbala sada mnogi prebaciti na Telekom - konstatuje FT.

To je čak u izjavi za ovaj britanski list potvrdio tajkun Dragan Šolak, prvi čovek glavne Telekomove konkurencije Junajted grupe, koja je prošle godine izgubila prava na prenose Premijer lige.

- Od ove godine Telekom Srbija će na svojim kanalima imati praktično celokupan fudbal i ostale najatraktivnije sportske sadržaje. Zahvaljući tome biće u prilici da Junajted grupi uzmu značajan broj pretplatnika - priznao je Šolak svoj poslovni poraz.

A priznao je, zapravo, nespornu činjenicu! Arena sport kanali u vlasništvu srpskog Telekoma već sada ekskluzivno emituju utakmice španske Primere, italijanske Serije A, francuske Lige 1, portugalske Prve lige, plus na sve to američku košarkašku NBA ligu, a kada na sve to od kraja leta ove godine krenu sa emitovanjem utakmica Premijer lige biće to pečat na apsolutnu dominaciju!

I ne samo u Srbiji već u celom regionu bivše Jugoslavije. U vezi sa ovim poslovima, iz Telekoma je rečeno da “sve finansira iz svojih finansijskih resursa i kapaciteta”, a da će šestogodišnji ugovor za Premijer ligu imati “sveukupan pozitivan finansijski efekat u iznosu većem od milijardu evra!”.

Kako prenosi FT, iz Telekoma Srbija poručuju i da je za Premijer ligu “plaćeno tačno onoliko koliko je bilo potrebno s obzirom na izuzetno konkurentno poslovno okruženje”.

FT: Telekom platio koliko košta!

U izjavi za Fajnenšel tajms, izvor blizak Premijer ligi izjavio je da je u borbi za ekskluzivna prava na TV prenose “Telekom Srbija pobedio u konkurentnom procesu, a da je vrednost nekih prava značajno porasla prethodnih godina”.

Na tržištu Velike Britanije, Skaj, BT i Amazon plaćaju ukupno astronomskih 5 milijardi funti, dok se vrednost ekskluzivnih prava za tržište SAD skoro utrostručila pa sada ugovor na šest godina iznosi 2,7 milijardi dolara!