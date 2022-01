UPOZORENJE! Najava ledenih dana za iduću nedelju: Temperatura će pasti i do -12, snežni pokrivač oko 10 centimetara!

Na području Beograda jutarnji mraz biće intenziteta od -10 do minus šest stepeni 24. i 25. januara, na području Srbije lokalno i do -15 stepeni, dok će u drugom delu sedmice mraz početi da slabi

Oblačnost koja uslovljava sneg umerenog, a ponegde i jakog intenziteta na području Beograda, Vojvodine i zapadne Srbije u toku popodneva preko centralnih krajeva izmestiće se ka jugu zemlje.

- U većini mesta očekuje se stvaranje snežnog pokrivača visine od pet do 10 centimetara. Na području Beograda do 14 sati sneg, a zatim prestanak padavina. Duvaće umeren i jak severozapadni vetar. Najviša temperatura od minus jedan do tri stepena - kaže Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U nedelju, 23. januara, slab sneg se očekuje povremeno u brdsko-planinskim predelima, ali slabijeg intenziteta u odnosu na subotu. Na planinama će doći do povećanja visine snežnog pokrivača za dva do pet centimetara, dok će se u Vojvodini i Timočkoj Krajini zadržati suvo, sa sunčanim intervalima.

Najniža temperatura kretaće se od minus devet do minus tri, u Beogradu oko minus četiri, a najviša od minus jedan do tri, u Beogradu oko 1 stepen.

- Tokom većeg dela naredne sedmice ne očekuju se značajnije padavine na području Srbije. U većini mesta će biti suvo sa povremenim sunčanim intervalima, a provejavanje slabog snega biće moguće tek ponegde u planinskim predelima. Zbog priliva osetno hladnijeg vazduha iz severne i severoistočne Evrope, u prvom delu sedmice očekuju se umereni i jaki jutarnji mrazevi, dok će dnevna temperatura u ponedeljak i utorak biti malo ispod nula stepeni, a zatim u manjem porastu - dodaje.

- Od srede do kraja nedelje u Beogradu slab jutarnji mraz, sa temperaturom od minus četiri do nula stepeni, dok će na području Srbije lokalno biti i mraza umerenog intenziteta, do minus devet stepeni - objašnjava Nikolić.

Novo prolazno naoblačenje sa snegom očekuje se krajem meseca, kada je moguće povećanje visine snežnog pokrivača za pet centimetara.