ŽENE SE SKIDAJU I ZA 1.500 DINARA! ŠOK SVEDOČENJE MENADŽERA STRIPTIZ KLUBA U BEOGRADU: Evo ko su klijenti, koliko se zarađuje i da li ima prostitucije

Na mnogim poznatim lokacijama u Beogradu godinama se nalaze striptiz klubovi i ovakva mesta uvek prate osude, nagađanja i predrasude.

Ko su žene koje rade u striptiz klubovima, koliko novca zarađuju, kakva je klijentela koja posećuje ovakva mesta i da li je ovaj posao samo drugo ime za prostituciju, samo su neka od pitanja koja interesuju veliki broj ljudi.

Beograđanin M. Stanić koji je godinama bio jedan od menadžera u striptiz klubu u Beogradu, otkrio je kako zaista izgleda organizacija ovog posla i da li je stigma koja prati ovakva mesta opravdana.

KAKO SU ORGANIZOVANI STRIPTIZ KLUBOVI?

Kako M. Stanić objašnjava za naš portal, na vratima striptiz klubova uglavnom je vidljivo čemu je objekat namenjen, ulaz je besplatan, dok obezbeđenje stoji iza ulaznih vrata.

"Radno vreme je uglavnom od 22 časa do 5 sati ujutru. Prostor se uglavnom sastoji iz jedne ili više soba, od kojih je jedna centralna. U nekim klubovima su stolovi, u drugima separei, ali zajedničko je da su okrenuti ka sredini prostorije gde se nalazi šipka. U većim klubovima postoje delovi koji su rezervisani za goste koji žele samostalno da uživaju u striptizu i razgovaraju sa devojkama u privatnijem prostoru. Obezbeđenje na ovakvim mestima je uglavnom surovo i spremno da reaguje na svako neprimereno ponašanje gosta", objašnjava sagovornik Monda.

NAVLAČE GOSTE DA IM PLATE PIĆE

U boljim klubovima uglavnom postoji program i koncept plesa igračica. To znači da devojke imaju originalne kostime, da znaju nekoliko vrsta plesova i koreografija. U lošijim klubovima taj deo je manje važan.

"U većini striptiz barova devojke zarađuju zavisno od toga da li ostaju u donjem vešu ili potpuno nage. Negde je novac zaista minimalan i žene se skidaju za 1.500 dinara. Na elitnijim mestima cena je oko 50 ili 60 evra, plus bakšiš. Uglavnom je najvažnija zarada kada se gosti navuku da plate piće devojkama, najčešće flašu, koja košta bar 10.000 dinara. Od toga devojke imaju oko 30 odsto zarade. Dešava se da gosti koji nisu upućeni u način poslovanja budu iznenađeni cenom pića i smatraju da bi trebalo da dobiju nešto više od društva devojaka za taj novac, pa onda obezbeđenje mora da reaguje", objašnjava Stanić.

IMA LI PROSTITUCIJE MEĐU STRIPTIZETAMA?

Devojke koje rade u klubovima su uzrasta od 18 do 40 godina. Ne mora da znači da su žene od 40 godina sa velikim iskustvom u striptizu, kaže naš sagovornik.

"Većina devojaka tvrdi kako je tu zbog novca, jer nema drugi izlaz. Ima onih koje je teška materijalna situacija, porodične drame kod kuće i tužna životna priča naterala da uđu u taj svet. Ipak, najčešće to nije jedini motiv, pošto ne možete od striptiza mnogo da zaradite. Mnogim ženama je to najlakši izlaz, tako se osećaju privlačno i poželjno, ili je to samo način da upoznaju klijenta i završe u prostituciji. U klubovima koji drže do svog renomea, prostitucije nema i razmena kontakta sa klijentima je zabranjena. U striptiz kluboma na periferiji rade žene koje sve što zarade daju na alkohol, uzimaju narkotike i dogovaraju seksualne usluge sa mušterijama. To je zaista samo drugo ime za javnu kuću i prostituciju i takva mesta ne traju dugo, zatvore se nakon godinu ili dve", otkriva on za Mondo.

KAKVI SU GOSTI KOJI DOLAZE?

Među gostima koji dolaze ima raznih tipova ljudi, od studenata iz provincije sa viškom novca, sitnih kriminalaca, oženjenih muškaraca, sve do onih koji se bave sumnjivim zanimanjima, kaže bivši menadžer.

"Strancima je posebno zanimljivo što u Srbiji imaju mogućnost da razgovaraju sa devojkama, popiju piće i druže se, pošto je u drugim zemljama tako nešto nemoguće. Ima klijenata koji samo žele da uživaju u programu na mestima gde igračice imaju gracioznost, znaju trbušni ples i prave šou, kao u kabareu. U svetu striptiza ima i mnogo mazohizma, gde mušterije od devojaka traže da budu grube prema njima, vređaju ih, fizički povređuju i slično. Među stalnim klijentima najčešće su oni koji se emotivno vežu za neku od devojaka. Nije retkost da muškarci dolaze samo kako bi razgovarali sa njima ili pokušali da joj pronađu drugi posao", kaže menadžer striptiz kluba.