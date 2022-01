KORONA BOLOVANJE - 65 ODSTO ILI CELA PLATA?! Preporuka države je jedno, a evo na kome je konačna odluka!

Korona brojke rastu, prethodnih dana obarale su i rekorde, pa je sve više građana na bolovanju.

Iako se već dugo sučavamo sa pandemijom, mnogi se iznova pitaju kako firma plaća korona bolovanje ili "sedenje" kod kuće zbog nužne izolacije.

U najkraćem odgovor je sledeći - odluka o visini plate je na poslodavcu, a na snazi je i dalje preporuka države koja kaže da firme zaposlenima na bolovanju treba da isplate 100 odsto zarade.

Preporuka Vlade Srbije da se zaposlenima koji su na bolovanju zbog virusa korona isplaćuje cela plata, i dalje je na snazi jer kako je Ministarstvo rada istaklo u prvom talasu, Zaključak Vlade iz aprila prošle godine nije vremenski ograničen.

Tada je Vlada preporučila poslodavcima da promene svoja akta, a kako bi zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog kovida, mera izolacije ili samoizolacije, bila isplaćivana cela zarada.

U praksi danas ovu preporuku poštuje javni sektor, dok se to ne može reći i za sve privatnike.

"Zaključak Vlade kojim je regulisana ova preporuka je formalno i dalje na snazi, ali to je samo preporuka i ne predstavlja i obavezu za poslodavca. Poslodavci koji žele da zaposlenima nadoknađuju 100% naknadu zarade za bolovanje u slučaju da im je dijagnostikovan COVID-19 potrebno je da to propišu opštim aktom kod poslodavca (pravilnikom o radu ili kolektivnim ugovorom kod poslodavca) ili ugovorom o radu, kao što je to i navedeno u zaključku. U protivnom za bolovanje uzrokovano COVID-19 plaća se najmanje 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa Zakonom o radu", objasnila je za "Blic" advokat Ksenija Ivetić Marlović, stručnjak za radno pravo.

Prema rečima Nebojše Atanackovića iz Unije poslodavaca Srbije, isplata pune zarade usled bolovanja zbog korone nije nigde zvanično obavezujuća, ali je poslodavcu data ta mogućnost.

"To je manje - više ostavljeno poslodavcu, ali on ima datu tu mogućnost. Zavisi to i od odnosa poslodavca i zaposlenog i kulture ponašanja u konkretnoj firmi", kaže Atanacković.

Prema izmenama vladine uredbe od 17. januara ove godine skraćeno je trajanje karantina u kućnim uslovima za bliske kontakte kovid-19 pozitivnih.

On sada traje pet dana.

Inače, odsustvo sa rada se dokazuje izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad ali može i rešenjem sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova...

Za klasično bolovanje 65 odsto zarade

Zakonom o radu je plata za vreme bolovanja za prvih 30 dana odsustva u iznosu od najmanje 65 odsto prosečne zarade zaposlenog u prethodnih 12 meseci. Istovoremno postoji mogućnost da se plata bude i veća, ali to se reguliše kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu i ugovorom o radu u samoj kompaniji.