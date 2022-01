KOLIKO DUGO STE ZARAZNI OD OMIKRONA? I posle 7 dana karantina, ljudi se plaše OVOGA!

Kako se sve češće može čuti da je omikron soj zarazniji, ali i blaži oblik korona virusa, mere u borbi portiv kovida se sve manje poštuju, ali je i karantin za zaražene sa obavezne dve nedelje skraćen na sedam dana. Ipak, građani se i dalje plaše da bi po isteku obaveznog karantina mogli da zaraze nekog, pa se postavlja pitanje koliko dugo je osoba zarazna od omikrona.

- Pre nekoliko dana sam osetio grebanje u grli, a temperatura mi je bila povišena. Uradio sam PCR na korona virus i test je stigao pozitivan. Propisan mi je karantin od sedam dana. Iako se sada dobro osećam, plašim se da je ovo premalo dana i da ću možda po izlasku iz karantina i dalje moći nekog da zarazim - rekao je za "Blic" M.M.

Pitanje koje postavlja naš sagovornik zaista jeste indikativno. Obavezni karantin za zaražene korona virusom tokom cele pandemije je bio 14 dana. Međutim, sa pojavom omikron soja, Krizni štab je na poslednjoj sednici održanoj prethodne nedelje u petak odlučio da se karantin skrati na nedelju dana.

Da li pacijenti zaraženi omikron sojem zaista prestaju da budu zarazni nakon sedam dana?

Prvenstveno za druge sojeve period inkubacije je bio duži nego kada je u pitanju omikron. Od kontakta sa kapljicama virusa do pojave prvih simptoma moglo je da prođe i do nedelju dana. Taj proces se s pojavom prethodnog delta soja skratio na 4-5 dana, a s omikronom na 2-3 dana, pokazuju najnovije studije o korona virusu. Takođe, pojedini stručnjaci tvrde da je moguće pokazati simptome zaraze već prvog dana od kritičnog kontakta kada je u pitanju omikron, ali u proseku je to 2 ili tri dana.

Naučnici već znaju da su ljudi koji su se zarazili korona virusom obično zarazniji u ranijoj fazi infekcije. Isto tako, naučnici veruju da omikron može da se prenese dan ili dva pre pojave prvih simptoma, kao i dva do tri dana posle njih. Dakle, sve ukupno četiri do pet dana možete biti zarazni za druge ljude. Isto tako, ovo važi za asimptomatske zaražene - i kod njih se virus zadržava isto vreme kao i kod onih koji imaju nekakve simptome.

Ovo potvrđuje Vićente Sorijano, stručnjak za zarazne bolesti na Međunarodnom univerzitetu La Rioha, u Španiji.

- Mi verujemo da je virus zarazan samo pet dana. Drugim rečima, njegova sposobnost da zarazite druge, da prenesete virus, traje tri do pet dana posle pozitivnog testa, koji se radi drugog dana infekcije - kaže dr Sorijano, i dodaje da omikron ostaje u telu oko sedam dana.

U SAD karantin pet dana

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) objavio je smernice koje omogućuju ljudima koji su pozitivni na kovid da se mešaju sa drugim ljudima posle pet dana izolacije, ali uz određene uslove. Evo šta treba da uradite ako ste pozitivni na testu, prema CDC-u:

- Ako ste imali KOVID-19 i imali ste simptome, izolujte se na najmanje 5 dana. Da biste izračunali svoju petodnevnu izolaciju, nulti dan je prvi dan vaših simptoma.

- Ako više nemate simptome ili se vaši simptomi poboljšavaju posle pet dana, možete da izađete iz izolacije i napustite dom.

Nastavite da nosite masku kad ste sa drugim ljudima još pet dana.

- Izbegavajte putovanja dok ne prođe punih 10 dana od vaših prvih simptoma. Ako morate da putujete između šestog i desetog dana, nosite tesnu masku kad ste u blizini drugih ljudi tokom čitavog trajanja putovanja.

- Ako imate temperaturu, produžite izolaciju kod kuće dok temperatura ne prestane.