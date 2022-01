NOVO ISTRAŽIVANJE O OMIKRON-u: Zaraženi mogu da prenesu virus i posle 7 dana?

Karantin za zaražene od korone u Srbiji smanjen je sa 14 na sedam dana, u nekim zemljama poput SAD i Velike Britanije na samo pet, ali i dalje nije dokazano koliko tačno iznosi period tokom kojeg oboleli može da prenosi virus.

Na odluku o smanjenju dužine karantina pre svega su uticali podaci da novi soj omikron, koji je zagospodario planetom, uglavnom dovodi do slabijih simptoma u odnosu na prethodne, odnosno da nije toliko opasan i smrtonosan. Baš kao i činjenica da je mnogo zarazniji, te da je zbog velikog broja ljudi na bolovanju pretio da baci na kolena svetsku privredu.

Epidemiolozi se slažu da je vreme tokom kojeg je osoba koja je pozitivna na omikron sposobna da prenosi virus u principu kraće u odnosu na ranije sojeve, ali je nekoliko studija iz Velike Britanije i Japana ozbiljno potkopalo tezu da oni više nisu zarazni posle petog ili sedmog dana od pojave prvih simptoma.

Zarazni dva dana pre prvih simptoma

- Kod omikrona se smatra da virus ostaje u telu oko sedam dana. Da može da se prenese dalje jedan do dva dana pre nego što simptomi počnu da se pokazuju i tri do pet dana posle pozitivnog testa. To znači da oko sedam dana posle pojave simptoma većina ljudi više neće biti zarazna, ako više ne iskazuju bilo kakve simptome. Međutim, ovo je medicina, a ne matematika, tako da morate da date malo veću granicu - istakao je Visente Sorijano, stručnjak za zarazne bolesti na Univerzitetu La Rioha u Španiji.

Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) je preporučio petodnevnu izolaciju nakon pojave simptoma, ali i uz interesantnu napomenu da bi putovanja trebalo da se izbegavaju deset dana, a da “ako morate da putujete između šestog i desetog dana, nosite tesnu masku kad ste u blizini drugih ljudi tokom čitavog trajanja putovanja”.

Sa ovime sa manje-više slažu i naši stručnjaci, mada je jasno da verodostojne rezultate sa terena još nemamo s obzirom da je prvi slučaj omikrona u Srbiji zabeležen pre samo mesec dana.

- Najveću količinu virusa osoba ima prvog do drugog dana pre pojave simptoma i do drugog, trećeg dana od pojave simptoma kod omikrona. Kod delte je to bilo dva do tri dana pre pojave simptoma i sedam do deset dana od pojave simptoma - rekla je doktorka Snežana Jovanović, rukovodilac “Vatrenog oka”.

Tek posle deset dana potpuno nestaje

Međutim, najnovije istraživanje Nacionalnog instituta zaraznih bolesti u Japanu, koje je objavljeno u renomiranim svetskim medicinskim časopisima, pokazalo je da je najveća količina virusa registrovana od trećeg do šestog dana od pojave simptoma, dok on kasnije nastavlja da pada do desetog dana, nakon kojeg se više ne registruje.

- Poslednja istraživanja ne pokazuju da je vreme zaraznosti kod omikrona kraće nego kod delte i drugih sojeva - istakla je dr Teresa Tam, prva dama kanadskog zdravstvenog sistema koja je potvrdila da se tek nakon desetog dana gubi potpuna mogućnost da oboleli od korone zarazi nekoga u svojoj okolini.

Zbog ovoga je, između ostalog SZO upozorila zemlje da ne budu suviše samouverene u slučaju omikrona, podsetivši da je ovaj soj i dalje smrtonosan, naročito među nevakcinisanim.

Svaki peti je zaražen delta sojem

Potencijalna opasnost prilikom skraćivanja karantina, koja bi mogla da dovede do još bržeg širenja korone i većeg broja zaraženih, svakako je činjenica da je među nama i dalje prisutan delta soj koji dovodi do težih simptoma i znatno češćih hospitalizacija. A ne treba zaboraviti da je za vreme delte karantin bio 14 dana jer je dokazano da su ljudi zarazni najmanje deset dana od prvih simptoma.

- Prema podacima Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u decembru je dominirao delta soj, a nakon Nove godine je bilo 80 procenata delte, 20 procenata omikrona, a sredinom januara 2022. se obrnula situacija - 80 procenata je omikron, a 20 procenata delta - objasnila je dr Snežana Jovanović iz “Vatrenog oka”.

Ona upozorava da ne treba zaboraviti da i u ovom periodu nema samo omikrona nego i delte koja, kako kaže, daje ponekad i teže kliničke slike.

- U labaratoriji početkom decembra bilo je 8 do 10 procenata pozitivnih od ukupno urađenih uzoraka. Negde 6- 7. januara procenat pozitivnosti se povećao na 42 do 43 procenata, a sada se on kreće od 50 do 54 procenata od ukupnog broja obrađenih uzoraka.

Zarazni su i oni bez simptoma

Takođe, velika pažnja se mora obratiti i na asimptomatske slučajeve. Studije su pokazale da ljudi zaraženi kovidom bez simptoma i dalje mogu da prenesu korona virus drugima. Oni su čak skloniji da zaraze druge ljude, zato što se neće ući u samoizolaciju ili voditi računa o tome da spreče širenje virusa.

- Mnogo toga se još ne zna o asimptomatskim infekcijama, ali čini se da je trajanje infekcije slično onoj kod ljudi sa simptomima. Postoje studije kovida sprovedene na deci, koja obično nemaju simptome, a te studije pokazuju da je njihov viralni teret, čak i bez simptoma, isti kao kod odraslih sa simptomima - upozoravaju svetski stručnjaci.

Uostalom, jedno američko istraživanje je pokazalo da su skoro svaku četvrtu infekciju izazvali ljudi sa asimptomatskim infekcijama.

Karantin i izolacija

* Zaraženi koji ne zahtevaju bolničko lečenje idu u kućnu izolaciju od sedam dana, nakon kojih se karantin prekida bez testiranja.

* Ako zaraženi ima primarnu ili sekundarnu imunodeficijenciju ide u kućnu izolaciju od 14 dana.

* Zaposleni u zdravstvenim ustanovama se nakon izolacije od sedam dana testiraju PCR testom na teret države, ako je nalaz negativan vraćaju se na posao, a ako je pozitivan ostaju još tri dana u izolaciji.

* Bliski kontakti zaraženih ostaju u karantinu pet dana od momenta poslednjeg kontakta, a ako nakon toga nemaju simptome, karantin se prekida bez testiranja.

* Od karantina za bliske kontakte izuzeti su svi kojima je od poslednje doze vakcine prošlo manje od sedam meseci, koji imaju potvrdu da su preležali koronu u poslednjih sedam meseci, koji imaju pozitivan serološki test na IgG ne stariji od 90 dana. Svi oni dužni su da deset dana od poslednjeg kontakta sa zaraženim nose zaštitne maske N95 kada u zatvorenom borave sa drugim osobama.