2022. GODINA DONOSI KRAJ KOVIDA? Očekuju nas relaksirana PRAVILA za putovanja, a sve ZAVISI OD OVOGA! (DETALJNA LISTA)

Zimski odmor većina roditelja već je iskoristila tokom školskog raspusta pa tako sada već kreće u pripremu planova za uskršna putovanja i letovanja.

S obzirom da je eksplozija omikron soja korona virusa bukvalno primorala naše državljane da za slobodne dane oko Novogodišnjih praznika ostanu u zemlji, mnogi se nadaju će drugačije biti na proleće a naročito na leto.

Poznato je da srpski turisti vole da Uskršnje praznike provedu u obilasku evropskih gradova, međutim, zbog eksplozije omikrona pa i pojave podvarijante ovog soja korona virusa, uslovi za prelazak granice se svakodnevno menjaju pa ponovo sve postaje neizvesno.

- Mi u ovom trenutku nemamo uopšte ideju kako će to izgledati ni na proleće čak a kamoli na leto. Svi uslovi koji su trenutno aktuelni su limitirani na 15 do 20 dana. Najveći problem u našem poslu već dve godine jeste upravo to što nemamo uslove koji važe dugo, i ljudi ne mogu da se prilagode tome da moraju non stop da vode računa da li mogu i pod kojim uslovima da putuju - kaže za "Blic" Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (Juta).

Ulazak u EU zemlje izmenjen pojavom omikrona

Seničić kaže da smo tokom letnje zezone imali skoro identične uslove za putovanje u EU zemlje ali se kaže to poremetilo sa pojavom omikrona.

- Sada imamo situaciju da u najvećem broju zemalja nije dovoljno da imate samo vakcinu već je potrebno da imate i neki od dodatnih testova. Negde je dovoljan samo antigenski a neke zemje ipak hoće samo PCR, dok ima i onih gde naši građani još uvek turistički ne mogu da uđu kao što je Italija - kaže Seničić.

Direktor Jute je ukazao nam je na još ozbiljan problem sa kojim se susreću građani vakcinisani cepivom koje nije priznato od strane EU.

- U Austriju recimo moguće je ući sa bilo kojom vakcinom međutim, ukoliko ste primili kinesku nećete moći da uđete u pojedine trgovinske objekte tamo a to je odluka privatnog sektora, i onda moraju da se rade dodatni testovi pa ispada kao da vakcinu nemate - kaže on.

EU priprema nova pravila za putovanja - neće biti bitno odakle dolazite

Evropska unija priprema novi model upravljanja pandemijom korona virusa za putovanja koji podrazumeva odustajanje od pristupa "geografskog područja porekla putnika" i prevazilaženje sistema mapa zaraze koji bi ostao "samo na informativnom nivou" - objavila je agencija ANSA, pozivajući se na izvore u italijanskoj vladi.

Ograničenja više neće biti vezana za područje sa koga dolaze putnici, već za njihov epidemiološki status – potvrdu o vakcinaciji, oporavku od kovida 19 ili negativne testove.

Za važnost PCR testova uslov ostaje najduže 72 sata, a za brze antigene testove 24 do 48 sati, prenosi FoNet.

Novi model upravljanja pandemijom uvažavao bi devetomesečnu važnost zelene kovid propusnice, ali bi se po isteku važnosti za potpuno vakcinisane i one koji su primili treću dozu odluke donosile "na osnovu procena".

Trajanje propusnice će od 1. februara biti skraćeno sa devet na šest meseci, a taj rok bi mogao dovesti u problem one kojima je proteklo šest meseci od buster doze, s obzirom da još nema zvaničnih opcija o četvrtoj dozi, navodi ANSA.

Prema ažuriranim pravilima, putnici koji poseduju važeći sertifikat o vakcinaciji protiv kovida neće biti podvrgnuti dodatnom testiranju ili uslovima samoizolacije. Međutim, na osnovu podataka Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), zemlje bi ipak mogle da uvedu dodatne mere za putnike sa teritorija uključenih u tamnocrvenu kategoriju, koju čine zemlje koje su duboko pogođene korona virusom.

Jedan diplomata EU je naglasio da se o predloženim promenama mape još uvek razgovara.

Trenutni uslovi za ulazak

Uslovi za ulazak u zemlje Evrope za naše državljane razlikuju se od zemlje do zemlje. Iako je za sada neizvesno govoriti da li će se pod ovim uslovima putovati i na proleće pa i leto, činjenica je da u ovom trenutku za ulazak važe sledeća pravila:

Bosna i Mađarska

Direktor Jute Aleksandar Seničić kaže da je zbog čestog menjanja uslova o putovanju sve dosta komplikovano i da je jako važno voditi računa i sve dobro pročitati pre nego što se krene na put. Kako kaže za sada imamo samo dve zemlje gde možemo da uđemo bez posebnih uslova a to su Bosna i Mađarska.

- Jako je teško to sve sad ispratiti, to se menja iz dana u dan. Za sada imamo samo dve zemlje gde možemo da uđemo bez dodatnih uslova a to su Bosna i Mađarska - zaključuje on.

Bugarska

Bugarska je nedavno zatvorila granice za naše turiste uz obrazloženje da nas zbog visoke stope obolelih ponovo stavlja na crvenu listu. Međutim, zbog pritiska ipak je popustila i ostavila otvorene granice ali je pojačala mere, pa je uz vakcinu potrebno imati negativan antigenski ili PCR test.

Grčka

Putnici koji putuju u Grčku, bez obzira na nacionalnost, njihov vakcinalni status ili dokaz o oporavku, dužni su da pokažu negativan rezultat PCR testa ne stariji od 72 sata pre zakazanog dolaska ili negativan rezultat brzog testa na antigen do 24 sata pre planiranog dolaska.

Ono što je veoma važno da rezultat testa mora biti izdat od strane sertifikovanog dijagnostičkog centra na grčkom, engleskom, francuskom, nemačkom, španskom, italijanskom ili ruskom jeziku i mora da sadrži ime putnika kako je upisano u pasoš. Test je obavezan i za decu stariju od 5 godina.

Grčka priznaje sve vakcine našim građanima.

Takođe, svi putnici koji dolaze u Grčku, moraju prethodno popuniti elektronski obrazac prijave - Passenger Location Form, preko sajta https://travel.gov.gr/ (najmanje 24 časa pre ulaska u Grčku) i pri ulasku prezentovati dobijeni kod.

Crna Gora

Iako smo prošlog leta u Crnu Goru mogli bez bilo kvog dokaza o kovidu, ipak komšije su za sada promenili uslove te za naše državljane pa je za prelak granice potrebno da je osoba potpuno vakcinisana propisanim brojem doza vakcina protiv koronavirusa i da od dobijanja poslednje doze vakcine nije prošlo duže od šest meseci. Ukoliko nije, granicu je moguće preći i sa negativanim PCR testom ne starijmi od 72 sata ili brzim antigenskim ne starijim od 48 sati.

U Crnu Goru moguće je ući i sa dokazamom da je osoba preležala koronu ali da od toga anije prošlo duže od šest meseci.

Austrija

Naši državljani mogu da putuju u Austriju pod uslovom da su potpuno vakcinisani, odnosno da su primili tri doze. Austrija prihvata sve vakcine osim proizvođača Sputnjik. Osoba može da pređe granicu i sa dokazom o preležanom kovidu ali će u tom slučaju morati da priloži i negativan PCR test na nemačkom ili engleskom jeziku, ili će u suprotnom biti u obavezi da po ulasku u zemlju budu 10 dana u karantinu.

Nemačka

Srbija se ponovo nalazi u kategoriji područja visokog rizika od zaraze virusom Kovid 19. Svi koji putuju u Nemačku, dužni su da se elektronski prijave pre ulaska, a nevakcinisani moraju poštovati pravila karantina.

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Nemačku bez obzira na razlog putovanja, samo ukoliko su potpuno vakcinisani jednom od priznatih vakcina: Fajzer, Moderna, Astra Zeneka, Džonson i Džonson ili Novavaks.

Svim drugim licima sa prebivalištem u Srbiji dozvoljen je ulazak u Nemačku samo u slučaju da je njihovo putovanje neodložno. Turistička putovanja ne predstavljaju važan razlog za ulazak, stoga trenutno nisu moguća za osobe koje nisu potpuno vakcinisane.

Turska

Državljani Srbije mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o potpunoj vakcinaciji izdatoj od strane nadležnog organa, s tim da je druga doza dobijena najmanje pre 14 dana pre dolaska u Tursku. Osim uslova o potpunoj vakcinaciju, tursku granicu je moguće preći i sa dokazom o prležanoj koroni u poslednjih šest meseci.

Za one koji ne poseeduju ni jedno od navedenog, postoji opcija da se testiraju i prilože negativan PCR teest ne stariji od 72 sata ili antigenski ne stariji od 48 sati.

Maloletnici koji u Tursku putuju u pratnji roditelja koji poseduju potvrdu o vakcinaciji ne treba da imaju PCR test, a bitno je istaći da se na svim graničnim prelazima vrše nasumična PCR testiranja.

U roku od 72 sata pre dolaska u Tursku neophodno je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/ .

Egipat

Uslovi za ulazak u Egipat za naše državljena nisu promenjeni, tako da za sada za prelazak granice potreno je da je osoba revakcinisna bilo kojom vakcinom ili da priloži negativan PCR test.

Za one kojima ističe buster nema najave za četvrtu dozu

Za one koji su na vreme primili sve doze vakcine i tako ispunili uslov "kompletno vakcinisan" javlja se pitanje šta ako na leto ističe taj predviđeni period zaštite? Neke zemlje su započele sa davanjem četvrte doze, neke je samo najavljuju, ali kod nas to pitanje i dalje stoji bez odgovora pa ostaje neizvesno da li će to sprečiti planirano putovanje.

- Odrednice o pravilima o buster dozi za sada imaju samo u Austriji gde oni tačno navode da ako ste primili buster dozu možete da uđete u zemlju bez dodatnih testova, dok u svim ostalim zemljama se navodi da možete da uđete ako ste primili samo dve doze vakcine. Ono što smo mi proveravali jeste da kada se primi buster doza otvara se validnost vakcine i to za sada funkcioniše ali je mnogo teško predvideti kako će to biti u predstojećoj sezoni. Mi se svi nadamo da će uslovi biti slični kao i prošle godine pa da ćemo moći da radimo, ali moramo da budemo strpljivi i da sačekamo - kaže za "Blic" Aleksandar Seničić.

Uslovi za letovanje neizvesni

Poznato je da naši turisti obično u ovo vreme uveliko imaju isplanirano letovanje. Međutim, imajući u vidu još jednu korona godinu, turistički stručnjaci kažu da će i ove sezone sve biti neizvesno.

- Veoma je rano govoriti o uslovima za letovanje u ovom momentu. Sve se menja iz dana u dan. Ne očekujem da će se to znati pre kraja marta ili početka aprila - rekao je za "Blic" Aleksandar Seničić.

Naš sagovornik je istakao da uprkos tome, već vlada interesovanje za letovanje i to uobičajeno za najpoznatije turističke destinacije, Grčka, Egipat, Turska.