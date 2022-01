PRIČAMO O IMUNITETU I VITAMINIMA, A OVO NAS TRUJE! Profesor Kamenov upozorio na opasnost koja vreba iz HRANE

Imunitet ugrožavaju toksini koji dospevaju u creva iz hrane koju unosimo, rekao je imunolog.

Imunolog dr Borislav Kamenov rekao je da smo zanemarili vitamine koji su značajni u sezoni virusa i ponovio da su toksini koji u krvotok dospevaju iz creva glavni krivci za pad imuniteta.

Dr Kamenov je kazao da se o imunitetu najviše priča zbog korona virusa, a da su svi "zaboravili" opšte stanje imunskog sistema, koji zavisi od mnogo faktora i određuje kako će se organizam izboriti sa izuazovima iz spoljašnje sredine, među kojima su i infekcije.

"Imunitet je intergralna, bazična stvar koja odražava suštinsko stanje organizma. On nije vezan za neki vitamin ili neku vakcinu, a o tome se najviše priča, zapostavili smo imunitet kao takav. A upravo nas on štiti od toga da se razbolimo", rekao je dr Kamenov i objasnio o čemu je reč. Kada neki "agresor" napadne naše telo, bilo to virusna ili bakterijska infekcija, imunitet pali odbrambene mehanizme i dalje određuje kako će se naše ćelije nositi s napadom.

"Mi moramo u ovom periodu da sredimo svoja creva, da prestanemo da se trujemo. Jer nam ti otrovi koji dolaze iz creva zagorčavaju život. Promena ishrane, korišćenje vitamina i probiotika, zaustaviće prodor toksina i onda će se telo bolje boriti i protiv virusa", rekao je on.

"Probiotik je obavezan, a posežemo za antibioticima i to je velika greška. Stradaju ćelije i zbog toga nastaju upale, a moramo vrlo strogo da kontrolišemo ko dobija antibiotike, a ko ne", rekao je Kamenov.

