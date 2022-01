OVAJ AUTO SRBI SU NAJVIŠE KUPOVALI PROŠLE GODINE: U top 10 najprodavanijih i jedno iznenađenje!

Nakon kolapsa prodaje automobila tokom 2020. godine na šta je umnogome uticala pandemija, auto-tržište doživelo je procvat već tokom prve polovine 2021, kada su kupcima isporučena 12.752 nova automobila. Rezultati u decembru jasno pokazuju da je u Srbiji tokom prethodne godine prodato ukupno oko 30.416 novih automobila, što je za 16 odsto više u odnosu na godišnji nivo iz 2020.

I dok je u svetu apsolutni šampion Toyota koja je najprodavanija u čak 48 zemalja, pa Škoda i Renault/Dacia, u Srbiji jedan brend apsolutno dominira i to godinama.

Naravno, Škoda je ta koja apsolutno diktira pravila, a slobodno možemo reći da je ista situacija i sa drugim i trećim mestom gde su Fiat, pa Toyota. Ipak, kada je u pitanju ostatak liste, situacija se malo izmenila, a ona sad izgleda ovako:

-Škoda

-Fiat

-Toyota

-Kia

-Renault

-Hyundai

-Volkswagen

-Dacia

-Opel

-Citroen

Veliko iznenađenje na listi je Kia koja ne samo što je ušla u top 5, već je i pretekla Hyundai i Renault.

S obzirom na to da premijum brendovi poput Mercedesa, Audija i BMW-a imaju, regularno, svoju klijentelu, ne treba da čudi što je i, primera radi, Porsche ostvario odličan rezultat na našem tržištu sa 74 prodata automobila samo u prvih 9 meseci prošle godine. Oni manje “srećni” bili su Tesla, Rolls-Royce, Lexus i Lancia koji prodali svega par primeraka za šest meseci.

No, da se vratimo na kratko na Škodu. Ukoliko vas zanima i koji model je najprodavaniji, to je bez izuzetka Škoda Octavia, koju, kao po pravilu, biraju oni koji racionalno troše novac i žele da prušte dobar poslovni automobil. Dobro profilisana i udobna sedišta, sigurnost, pristupačna cena i proveren TDI-PD agre. Kada su u pitanju cene, u odnosu na model i opremu, za nov automobil potrebno je izdvojiti od 17.200 do 36.900 evra, dok će vas “polovnjak” starijeg modela koštati od 2.300 do 3.900 evra, a za novije modele potrebno je izdvojiti od 8.500 evra pa naviše.