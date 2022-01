Vučević obišao radove na izgradnji vrtića: Moći će da primi 250 dece, i to od jaslenog do predškolskog uzrasta

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišao je gradilište novog vrtića Predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ na Sajlovu, ukupne površine 1765,85 m2. Vrtić će po završetku izgradnje moći da primi 250 dece, i to decu od jaslenog do predškolskog uzrasta.

- Zadovoljan sam dinamikom izvođenja radova na izgradnji budućeg vrtića na Sajlovu. Po prvi put, ovo prigradsko mesto, koja poprima sve više obrise gradske mesne zajednice, konačno dobija prostore javne namene, počevši od objekta mesne zajednice, izgradnje pravoslavnog hrama, do novog vrtića. Mogli smo čuti od izvođača radova, čiji rad želim da pohvalim, da se okončanje radova očekuje do juna, iako je ugovoreni rok septembar ove godine. Ovaj vrtić će povećati kapacitete za 250 dece u objektu od oko 1800 kvadratnih metara, čija je vrednost izgradnje 285 miliona dinara. Trudićemo se da bude rešen i problem parkiranja u okolini, kako bi roditelji nesmetano mogli da dovoze i odvoze decu, i to ne samo iz Sajlova, već i Jugovićeva i Rumenke. Oko 13 miliona dinara je uloženo u čak 37 ulica na Sajlovu, u pogledu izgradnje vodovoda i kanalizacije, asfalta i javne rasvete, a ostalo je par ulica koje treba da budu rešene ove godine. U skladu sa razvojem Sajlova, krenuli smo u proces eksproprijacije parcele za izgradnju osnovne škole, ali smo tu naišli na spor sa vlasnikom parcele, a razlog nije, kao što je to uobičajeno, novčane prirode već vlasnik smatra da tu ne treba da bude osnovna škola. Ipak, verujem da ćemo na sudu uspeti da dokažemo javni interes realizacije te investicije, kako bismo što pre započeli planiranje i projektovanje osnovne škole na Sajlovu - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Vrtić koji se gradi u Ulici Gornje Sajlovo br. 37 biće spratnosti P+1, posedovaće sopstveni sistem video nadzora i dojave požara, za grejanje objekta je predviđena izgradnja toplotne podstanice sa gasnim generatorom, a hlađenje objekta sistemom VRF. Izvođač je „Montop pro“ doo iz Veternika koji je radove na izgradnji započeo krajem juna prošle godine. Ugovoreni rok za završetak radova je septembar 2022. godine, dok izvođač predviđa okončanje posla za jun.