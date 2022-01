PAD JATOVOG AVIONA KOJI JE ŠOKIRAO SVET! Vesna je preživela, a umrla u najvećoj bedi: Krvava je vrištala u šumi i čekala spas (FOTO+VIDEO)

Od 28 putnika i članova posade, pad sa oko 10.000 metara visine preživela je jedino stjuardesa Vesna Vulović koja je tada imala svega 22 godine. Ovo čudo zabeleženo je i u Ginisovoj knjizi rekorda, a ceo svet je hteo da upozna ovu "nebesku heroinu". Ono što je interesantno je da Vulovićeva nije ni bila predviđena za taj let, već su je zamenili sa drugom stjuardesom koja se takođe zvala Vesna.

Vesna je svojevremeno u jednom intervjuu izjavila da ima osećaj da su svi drugi članovi posade predosetili nesreću osim nje, a da ona jednostavno ništa nije primećivala...

Prema zvaničnoj istrazi, do nesreće je došlo usled eksplozije pošto je u prtljažnik pre poletanja iz Švedske postavljen kofer sa eksplozivom za šta su okrivljeni hrvatski nacionalisti. Bomba sa satnim mehanizmom bila je u koferu u prtljažniku. Eksplozija je presekla komande ispod poda letelice, pa je avion krenuo u nekontrolisani spiralni pad. Međutim, pad je i dalje misterija. Druga verzija je da se avion sam prelomio u vazduhu, a treća da ga je greškom oborila češka armija.

#OTD in 1972: JAT Flight 367, a DC-9, is bombed by Croatian terrorists over Sebnitz (E. Germany), 27 aboard die. Aircraft broke apart and wreckage crashed in Czechoslovakia. Flight attendant Vesna Vulović was the sole survivor after the jet fell from about 33330 ft/10160 meters. pic.twitter.com/Tw2TrONHIj