Zbog infekcije koronom trenutno je 2.000 zdravstvenih radnika „van stroja“, od kojih se 29 leči bolnički, a ostali su u izolaciji, odnosno kod kuće, podatak je koji se pojavio u medijima. U zdravstvenom sistemu Srbije radi 120.000 ljudi, te brojka od 2.000 predstavlja 1, 6 odsto onih koji u ovom momentu nisu na svojim radnim mestima.

Prema rečima naših sagovornika, omikron soj se brzo širi, što i doprinosi masovnijem zaražavanju, te smo prema poslednjem preseku zabeležili 19.901 osobu koja je inficirana virusom kovid-19. „Blic“ je proveravao kakvo je stanje u pojedinim kovid ambulantama i bolnicama, kako bismo utvrdiili kakvo je stanje u kovid sistemu. Gužve su ogromne to je evidentno, dok je na kovid ambulante pritisaki dalje veliki, međutim, kako kažu naši sagovornici, trenutno problema nema zbog zaraženih lekara.

Direktor DZ Palilula u Beogradu, dr Aleksandar Stojanović kaže za „Blic“ da iz „sistema“ ispadaju i lekari, i medicinske sestre kao i osoblje iz laboratorije, ali to ne utiče na rad ove zdravstvene ustanove.

-Zašto se to dešava? Pa jednostavno, omikron je pokazao svoju virulentnost i dolazi do zaražavanja. Što se konkretno naše ustanove tiče, sve funkcioniše normalno, a ta ispadanja, rešio sam tako što sam povukao ljude sa godišnih odmora da bi zamenili ove koji su trenutno odsutni. Oni imaju sedam dana da budu kući i da se leče, nakon toga se vraćaju i nastavljaju, neki ostaju i koji dan duže, ali svakako da funkcionišemo i borimo se, epidemija je u toku, objašnjava dr Stojanović.

Kako dalje objašnjava, ekipe su duplirane, te se na Paliluli na pregled čeka najduže sat vremena.

-Što se tiče grada Beograda, kod nas se najmanje čeka. Juče smo, recimo, imali 900 pregleda, od toga 280 dece. Ono što je primetno je porast obolele dece i to manjeg uzrasta do pet godina i to je ono što zabrinjava. Što se organizacije tiče, kao što rekoh podigao sam smene, otkazao godišnje odmore, popunjavamo mesta, tako da sve funkcioniše, dodaje dr Stojanović.

U Kruševcu 11 medicinskih radnika zaraženo

Kovid bolnica u Kruševcu takođe funkcioniše uobičajeno, zaraženih medicinara ima, i to 11. Direktor kovid bolnice dr Vladan Cvetanović kaže za „Blic“ da od pojave omikrona ima zaražavanja među medicinskim osobljem, ali da u ovom momentu nema problema niti zastoja.

-U celom ovom talasu omikrona, koji je krenuo negde od početka januara, imamo zaražene lekare, medicinske tehničare, ali nismo zbog toga imali problema. Trenutno nam je 6, 7 lekara odsutno, a 11 ukupno sa medicinskim tehničarima. To se stalno menja jer neko ode, neko se vrati, visoka je stopa vakcinisanih medicinskih radnika što i ubrzava izlečenje. Ne mogu da dam predviđanje kako će ići dalje, jer smatram da smo mi negde na sredini ovog talasa. Ono što znam je da oboleli lekari nemaju ozbiljnije kliničke slike i verujem da će se brzo vratiti na posao. Što se tiče funkcionisanja u bolnici, trenutno se sve odvija kako treba, kaže dr Cvetanović

U Nišu spremni i za šestu kovid ambulantu

Grad Niš otvoriće i šestu kovid ambulantu ako je to potrebno, a ovih dana beleži rekord po broju pregleda i to do 3.500 u jednom danu. Lekara i sestara ima dovoljno, bez obzira na 5 odsto onih koji odu na bolovanje usred kovida. Direktor Doma zdravlja u Nišu prof.dr Milorad Jerkan kaže za „Blic“ da će zdravstveni sistem izdržati u svakom smislu, s tim što napominje da problem nije u zdravstvenim radnicima i njihovom odsustvu, jer se oni vrate nazad posle bolovanja, već što je odziv za vakcinaciju slab.

Prof.dr Jerkan u kovid zoni doma zdravlja u Nišu

-Epidemija nije gotova i još ne znamo kada će doći kraj, ono što znamo je da imamo veliki broj pregleda i da radimo punom parom. Sa svojim zaposlenima imam jedan korektan i prijateljski odnos, i uvek smo svi zajedno korak ispred situacije. Nema zastoja, sve funkcioniše, nikoga ne šaljemo u bolnicu, sve uspevamo da sagledamo, pregledamo i ako treba spremni smo i za šestu kovid ambulantu. U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i sa ministrom Zlatiborom Lončarom, Dom zdravlja u Nišu napravio je velike rezultate u ovoj epidemiji, i ja mogu da kažem javno da zdravstveni sistem neće imati problema. Jedini problem je što se ljudi opuštaju, što ima raznih izjava na temu završetka epidemije i ljudi se su se opustili. Molim sve ljude da shvate da mi moramo nastaviti sa vakcinacijom, jer se epidemija pobeđuje vakcinom, a ne ne znam čime. Što se tiče svega ostalog, izgurali smo mnogo teže situacije u uspeli da se održimo, pa izdržaćemo i ovaj talas. Što se nas tiče, niko ne čeka napolju sve smo organizovali, imamo svega, samo molim ljude da se vakcinišu, poručuje profesor Jerkan.

