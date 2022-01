INOVATIVNI STARTAP MLADE MIONIČANKE JASNE DRAGOJEVIĆ MOGAO BI DA OSVOJI SVET (VIDEO)

Zapažen na na najvećoj svetskoj izložbi DUBAI EXPO 2020, zbog svog inovativnog i kreativnog pristupa u rešavanju izazova sa kojima se porodice susreću kada putuju avionom sa decom, Welcome to Mimoland je jedinstven brend na svetu koji avijaciju uvodi u čudesan svet interaktivnih bajki.

„Kombinovanjem magičnih edukativno-zabavnih aktivnosti i moderne tehnologije, omogućava da se deca tokom letova osećaju sigurno, radosno, i da pri tom uče. “ ističe Jasna.

Inventivna Mioničanka odvažila se da svoje radno iskustvo brige o porodicama u avionima, pretoči u biznis, i srađujući sa najistaknutijim imenima u domenu dečije psihologije i pedagogije kreirala je multimedijalni koncept usmeren na specijalnu nišu kojom se sa posebnom pažnjom, do nje, niko nije bavio.

Zahvaljući programu podrške Vlade RS i izuzetnom zalaganju Privredne komore Srbije za unapređnje preduzetništva, kako ističe, Jasna je dobila priliku da predstavi svoj startap na najvećoj svetskoj izložbi DUBAI EXPO 2020 i ostvari raznovrsne konekcije sa potencijalnim investitorima i partnerima.

„Izuzetna je čast i privlegija biti deo delegacije Privredne komore Srbije koju je predvodila direktorka preduzetništva Branislava Simanić, koja se prema nama gotovo majčinski postavila, i sa svojim timom učinila veliki trud da ostavrimo zacrtane ciljeve. Dobrodošlica na koju smo naišli u Srbija Biznis Habu u Dubajiu, koji vodi dr Marko Selaković, kao i na paviljonu Srbije koji vodi dr Igor Kovačević, pokazuje koliko se naša država zalaže da ostvarimo bolje privredno sutra, za sve nas. Imala sam priliku da u Dubajiu boravim tokom dve organizovane nedelje - tim sektora za turizam PKS-a, predvođen direktorkom Tijanom Maljković, kao i Turistička organizacija Srbije predvođena direktorkom Marijom Labović su izvanredno uradili svoj posao“ yahvalna govori Jasna.

Knjiga Mimoland by the Flying Fairy, čiji je Jasna Dragojević autor, ilustrovana od strane Ana Grigorjev, bajka je koja uči decu hrabrosti u avionu, vodeći in na magičan let, u čudesnu zemlji namejanih letelica. Njima upravljaju ujdenjeni vilenjaci sveta, boje kože vedrog neba. Ovim nesvakidašnjim avionom upravljaju zdravlje, ljubav i znanje, i na njega se ukrcavaju sva deca sveta. Kroz metaforu avanture putovanja kroz život, susreću se sa raznovrsnim situacijama u kojima uče o toleranciji, inkluzivnosti, ravnopravnosti, zajedništvu, uvažavanju različitosti, humanosti, zahvalnosti, veri i ljubavi prema prirodi, porodici i društvu...

Knjiga je temelj Jasninog unikatnog startapa iz kojeg niču edukativno-zabavni sadržaji ( fizički i digitalni proizvodi i aktivnosti za decu) sa posebnim akcentom na balans između tradicionalnog modela i korišćenja modernih digitalnih tehnologija.

„ Hajde da širimo osmehe sa zvezda, da svako dete sa Zemlje planete ima krila: zdravlja, radosti i znanja. “ sjajnih očiju poručuje Jasna.

Welcome to Mimoland iz ugla svetski priznatog eksperta za interaktivnu pedagogiju, dr Svetlane Belić Malinić, dobitnice svetske nagrade za edukatora 21 veka

„Inspirisan ljubavlju i nalik na snove, Mimolend obezbeđuje da deca lete bez anksioznosti. Kreiran imajući na umu dobrobit dece, ceo koncept obuhvata nezaboravno iskustvo učenja visoko na nebu. Bića nalik vilima, koja dele vrednosti inkluzivnosti, orijentacije na druge i brige, podjednako podsećaju, i decu i roditelje, da socijalno-emocionalno učenje igra važnu ulogu u prihvatanju različitosti.

Iako je dizajniran da ublaži, ne samo strah dece od letenja, već i (ne)sposobnost roditelja da se izbore sa istim, dok se ukrcavaju, koncept Welcome to Mimoland spaja svet fantazije i naraciju inspirisanu avijacijom, dok odvraća njihov pažnju na Mimiće – vilinska stvorenja. Element zabave i element obrazovanja, stapaju se u magično edukativno iskustvo, koje ugrađuje prave vrednosti i osvetljava nove puteve učenja.

Lepota ovog koncepta je u tome što je proizašao iz ličnog iskustva Jasne Dragojević, koja je svoju emocionalnu inteligenciju i kreativnost unela u jedinstven pristup pomoći deci da prevaziđu svoju letačku anksioznost. Njeni Mimići, stvorenja koja očaravaju svojim postupcima, i očaravaju reakcijama, podučavaju važne lekcije o ljubavi i brižnosti.

U današnjem svetu koji se brzo razvija, svi moramo da zastanemo i dozvolimo Mimićima da nam pomognu da prikupimo radost sa zvezda.

Pedagoški, koncept Mimolanda je usredsređen na dete i iskustven je. Stvoren sa komponentom koja se bavi socijalno-emocionalnim učenjem, uz istovremeno uspostavljanje vrednosnog obrazovanja i negovanja visokih etičkih normi.

Kao retka mešavina zabave, čarolije i fantazije, Mimoland podučava još jednu vrednost ključnu za globalno građanstvo – interkulturalnu kompetenciju. Podstiče decu da istražuju svetove i razumeju svu našu različitost sa prihvatanjem i uvažavanjem.”