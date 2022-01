KORONOM ZARAŽENO OSAM BEBA STAROSTI DO 15 DANA: Pedijatri upozoravaju da će doći i do povećanja broja zaraženih ŠKOLARACA

U KBC "Dragiša Mišović" je hospitalizovano ukupno 30 mališana, od kojih je samo troje školaraca, rekla je za Kurir načelnica ove ustanove dr Olivera Ostojić.

Osam beba starosti do 15 dana zaraženo je koronavirusom i hospitalizovano u KBC "Dragiša Mišović" radi ispitivanja, rekla je za Kurir pedijatar dr Olivera Ostojić, načelnica Dečje klinike u ovoj ustanovi.

- Kod nas je juče hospitalizovana beba stara četiri dana iz požarevačkog porodilišta. Ona je dobro, kao i sva ostala deca, ali je poslata iz požarevačkog porodilišta zbog dodatnih analiza. U našoj bolnici je ukupno hospitalizovano tridesetoro dece, 27 su mališani i deca predškolskog uzrasta. Imamo samo troje školaraca - kaže dr Ostojić i dodaje:



- Hospitalizovana deca imaju šarenolike simptome, ali se kao najčešći javljaju povišena telesna temperatura preko 39, upala gornjih respiratornih puteva, dijareja, povraćanje, malaksalost, nemaju apetita, pa zbog toga odbijaju da jedu. U pitanju su blage kliničke slike s veoma malim procentom dece koja imaju upalu pluća.

Prema njenim rečima, s obzirom na to da je počela škola i da su se deca vratila u školske klupe, verovatno će biti povećan broj zaražavanja dece u školskom uzrastu. - Virus je do sada pokazao da je nepredvidiv, ali s obzirom na to da se omikron širi i među decom, možemo da očekujemo da će školarci verovatno biti na udaru omikrona. Roditelji i prosvetni radnici prate situaciju, kao i Tim za škole, koji donosi odluke o tome kako će se pohađati nastava.

A da se može očekivati još veći broj dece sa simptomima kovida u pedijatrijskim ambulantama, potvrđuje za Kurir i pedijatar dr Saša Milićević, koji naglašava da će uzrok tome biti povratak u školske klupe i druženje s vršnjacima tokom odmora.



- Kako bi pokušali da spreče širenje infekcije, deca treba što više da koriste dezinfekciona sredstva, da menjaju maskice koliko je to moguće. Dobra stvar je što deca imaju blage kliničke slike, ali problem je što kod kuće imaju bake, deke i roditelje koje mogu da zaraze, jer su upravo najmlađi najveći prenosioci virusa - kaže dr Milićević.

Presek Još 19.063 zaražena

U prethodna 24 sata u Srbiji je na koronavirus testirano 37.811 građana od kojih su 19.063 novozaražena. Preminulo je 37 pacijenata, a na respiratoru se nalazi 138 obolelih.

- Ima dosta dece koja su već preležala virus i stekla imunitet, ali nismo još blizu stvaranja kolektivnog imuniteta. Iako većina dece u bolnici ima laku kliničku sliku, to ne mora da znači da neko od njih neće dobiti upalu pluća. On navodi da ima dosta asimptomatske dece, ali i da pored najčešćih simptoma infekcije, a to su bol u grlu, curenje iz nosa i temperatura, retko se javljaju i simptomi koje nikada ne biste povezali s kovidom.

U Vranju pozitivno 47 dece

U dečjoj kovid ambulanti u Vranju obavljeno je 76 pregleda i urađeno 70 antigenskih testova, od kojih je 47 pozitivno na kovid. Među inficiranom decom 20 je predškolskog, a 27 školskog uzrasta.

- To su dijareja, koprivnjača, upala ušiju. Ako povišena temperatura preko 38 traje duže od tri dana, roditelj obavezno treba da odvede dete kod lekara, ali i ako je u porodici neko pozitivan na kovid.

